Предварительное голосование «Единой России» стартовало в четырех городах Алтайского края

Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы, Думы города Бийска, Новоалтайского городского Собрания депутатов и Рубцовского городского Совета депутатов от «Единой России» стартовало 23 мая на сайте PG.ER.RU. В нем примут участие 599 зарегистрированных кандидатов. Итоги заявочной кампании, завершившейся 13 мая, накануне подвел Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Новоалтайский организационный комитет во главе с секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Романенко.

«С каждым годом в процедуре принимает участие все больше кандидатов. Свои силы на площадке „Единой России“ пробуют представители самых разных сфер — от руководителей крупных предприятий до волонтеров и активистов молодежных движений. Непартийные кандидаты все чаще выбирают предварительное голосование „Единой России“ в качестве стартовой площадки. Благодаря этому мы обновляем и усиливаем команду наших депутатов в представительных органах разных уровней», — отметил Александр Романенко.

Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

В этом году о своем желании принять участие в процедуре заявило много людей в возрасте до 35 лет, медиков, педагогов, предпринимателей. Особенностью этого года стало значительно возросшее число женщин — участниц предварительного голосования.

Большие изменения, судя по итогам заявочной кампании, ждут партийную фракцию в Барнаульской городской Думе. Из действующих депутатов, избранных в 2017 году, участие в предварительном голосовании примет только половина. Всего же изъявили желание побороться за мандат депутата-единоросса в гордуме Барнаула 224 человека, из них 209 зарегистрированы.

В Бийске заявки на участие в предварительном голосовании подали 150 человек, все они зарегистрированы. В Рубцовске — 127 человек, зарегистрированы 124. В Новоалтайске зарегистрированы все 116 участников, подавших заявки до 13 мая.

Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая только в электронном виде. Регистрация избирателей в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске завершится на сайте PG.ER.RU 27 мая. В остальных муниципалитетах Алтайского края голосование пройдет по другой модели, там местные оргкомитеты сформируют из числа членов партии списки выборщиков, которые и будут голосовать за кандидатов в депутаты от «Единой России». Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.

Напомним, в этом году в Алтайском крае пройдет самая масштабная муниципальная кампания в стране, в ходе которой будут разыграны более 6000 мандатов.