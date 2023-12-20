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Жизнь

Преступный синдикат, беспрецедентное шоу в планетарии и «Менеджер года». Что произошло в Алтайском крае 20 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • 40-летний алтайский бизнесмен Дмитрий Беляев стал победителем премии «Менеджер года» — самым молодым в ее истории.
  • Министр здравоохранения Дмитрий Попов прокомментировал постоянные переносы открытия новой барнаульской поликлиники №14 — самого большого медучреждения в регионе.
  • Также министр здравоохранения высказался о вспышках кори и коклюша в Алтайском крае, и ситуации с вакцинами.
  • В Барнаульском планетарии состоится премьера полнокупольного шоу в Fulldome 3D формате — это беспрецедентное событие, даже в масштабах страны.
  • В Бийске построят линейный элеватор стоимостью 5 миллиардов рублей. Зачем он нужен региону — рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Межин.
  • В Барнауле впервые за долгое время установилась теплая снежная погода. Лыжники ликуют, дорожники негодуют — смотрите, как выглядел город сегодня.
  • В Алтайском крае осудили двух участников синдиката телефонных мошенников. Почитайте, как подобные преступные сообщества устроены изнутри.
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