Президент перенастраивает всю систему здравоохранения в России — Зубова

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий сделал ряд заявлений, касающихся системы здравоохранения страны. Он сообщил, что за последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения, построены новые районные поликлиники и больницы, в селах открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, в совсем небольших населённых пунктах организуется работа мобильных медицинских комплексов.

Так, в Алтайском крае с 2021 года по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», учрежденного Владимиром Путиным, будет построено в общей сложности 129 объектов первичного звена здравоохранения, в настоящее время уже введено 50 из них.

Отдельно президент России сказал о заработных платах работникам здравоохранения. Глава государства инициировал повышение размера выплат медикам с 1 марта. Так, в городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачи, кроме базовой зарплаты, будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал сможет рассчитывать на доплату в 13 тыс. рублей. В населённых пунктах с численностью населения менее 50 тыс. граждан врачи будут дополнительно получать 50 тыс. рублей, медработники среднего звена — 30 тыс. рублей. Правительству поручено завершить работу в этом направлении в короткие сроки, чтобы с 1 апреля медработники стали получать повышенные выплаты за март задним числом.

Все это позволит укрепить сферу здравоохранения Алтайского края, особенно в малых городах и сёлах, сказала начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова.

"Владимир Путин заявил о новых принципах работы системы здравоохранения: нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник и институтов на сбережение граждан. Чтобы каждый гражданин, независимо от его проживания в городе или селе должен получить равнодоступную медицинскую помощь. И сейчас наша система выстраивается в этом направлении. Это максимальный охват профилактикой, углубленная диспансеризация, сопровождение пациента после выписки из стационаров, телемедицинские консультации специалистов краевых и федеральных центров, открытие межрайонных медцентров, где сосредоточены высококвалифицированные специалисты и оборудование, позволяющее применять инновационные методы диагностики и лечения. Все это очень важно, что эта работа будет продолжаться и развиваться", — сказала Ольга Зубова.

Особенно важно, что Россия, судя по заявлениям президента, продолжит технологическое совершенствование здравоохранения и усилит научную составляющую, считает директор детского реабилитационного центра «Журавлики» Ирина Яковенко.

"Президент говорит о том, что наша медицина должна и будет становиться всё более технологичной, притом на всех звеньях — от первичного до оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь. Глава государства заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения обязательно будет продолжена. Также в России запустят нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. Это, безусловно, говорит о том, что наша медицина сделает несколько шагов вперед. Судя по тому, какой путь уже прошло наше здравоохранение за последние 20 лет, это один из государственных приоритетов — сбережение здоровья россиян, улучшение демографической ситуации. Сейчас у нас большинство учреждений уже оснащены всем необходимым для оказания помощи, это я знаю и по себе лично, и по своей работе. Операционные отделения оснащены рентген-аппаратами, томографами, другим высокотехнологичным оборудованием и инструментами. Перинатальный центр «ДАР» стал одним из ведущих учреждений страны. Радует, что все позитивные изменения, которые предпринимаются президентом Владимиром Путиным, находят отражение и в Алтайском крае", — сказала Ирина Яковенко.

Ранее стало известно, как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах.

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