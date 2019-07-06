5 причин, почему в барах Барнаула набирают популярность интеллектуальные игры

Паб-квизы — это викторина «для души», развлекательный вариант интеллектуальной игры, проводимый в баре. 250−300 рублей в кассу, и к вашим услугам не только меню и карта вин, но и игры разных форматов, от классики в духе «Что? Где? Когда?» до аналогов «Угадай мелодию». В Барнауле таких форматов уже 8, и почти каждая игра собирает по 10−20 команд.

«Квизы — это способ приятно и с пользой для ума провести время, потусить, посмеяться, — так считает завсегдатай игр Вера Худобина. — В последние годы квизов становится все больше, на них ходит все больше людей. Те, кто играют, зовут своих друзей, получается такая геометрическая прогрессия. Это весело, а веселье — это всегда модно».

1. Вопросы про то , что мы любим

Задания барных игр ориентированы на широкий кругозор. Как правило, они основываются не на древней истории или старинной живописи, а на близких гостям фильмах и музыке. Главное требование квизов — максимальное разнообразие заданий, в каждом раунде — свой формат. «Игры разума», например, проводили тематический «Вкусный квиз» и предложили следующее:

послушать популярные песни и вспомнить продукты , упоминающиеся в них: слышишь «Чайф» — пиши кефир и батон;

упоминающиеся в них: слышишь «Чайф» — пиши кефир и батон; назвать фильм по кадру с едой: пирог наверняка должен быть из «Американского пирога»;

определить страну , в которой произведен алкоголь , по виду напитка или особенностям оформления бутылки — иероглиф выдает японский сакэ.

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

2. Расслабленная атмосфера

Одно слово — бар. Столы команд завалены тарелками и бокалами, во время выполнения заданий диджей запускает что-нибудь модное, а ведущий может позволить себе шутить над командами. Вопросы читают профессиональные ведущие или даже приглашенные звезды.

На тех же «Играх разума» последнюю игру вел Константин Рудер, капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?». В этот раз он показал еще и свою шоуменскую сторону, подшучивая над командами: «Прежде чем я оглашу правильный ответ, давайте посмотрим, что вы написали. Бутерброд… офигенное оливье — ребята, что с вами не так? Опять кефир? Кажется, какая-то команда решила отвечать „кефир“ на каждый вопрос, на который они не придумали ответ».

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

3. Зарядка для ума

Несмотря на в целом несложный уровень, квизы действительно могут выполнять образовательную функцию, причем даже для опытных игроков. Дмитрий Захаревич из команды «Neotoma» обошел все квизы города, привык к заданиям, но «Квиз, плиз!» и его удивил.

«Всю жизнь думал, что высадка на Луну была одна, в 1969 году, а их, оказывается, целых шесть, — говорит Дмитрий. — Более того — во время одной из высадок Дэвид Скотт оставил на Луне скульптуру „Павший астронавт“, а вместе с ней табличку с именами восьми американских и шести советских космонавтов, погибших во время полетов».

Квиз «Мозгобойня» устраивал своеобразную «Лигу чемпионов», пригласив на гранд-финал лучшие команды сезона. Соответственно этому повысился и уровень вопросов. За один из них даже полагался специальный приз: в музыкальном раунде нужно было узнать одного австрийского композитора. Автор материала сожалеет, что не получилось вспомнить его имя — настолько был сложный вопрос. Приз, кстати, разделили несколько команд.

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

4. Соревнование и азарт

Решая задания, команды вступают хоть и в дружеское, но все-таки соревнование. Даже опытные команды признаются: иногда они приходят не просто отдохнуть, а сыграть на победу, особенно когда рядом с ними их давние соперники.

«Квиз, на мой взгляд, должен быть азартным, — делится игрок со стажем Мария Криксунова. — Включение режима „Так, ребята, что там в вопросе, надо подумать-поразгадывать“ для меня критерий успешности квиза. Если квиз слишком легкий, ты не знаешь чем себя занять в ожидании нового вопроса. А если наоборот нереально сложный — хочется просто с него уйти, сами решайте свои задачки. Если нет азарта в игре, нет и желания прийти еще раз».

5. Съедобные и несъедобные призы

Стимул играть хорошо — не только азарт, но и подарки. Они могут как приятно пылиться на полке, так и быть съеденными или выпитыми на месте. У команды «XXX», одной из опытнейших в городе, призов уже набралось на целый музей.

«Помимо кучи грамот и кубков, нам дарили напитки и различные сертификаты — недавно даже на казан плова, — вспоминает игрок команды Маргарита Корнеева. — Однажды получили настольную игру по „Властелину колец“, но в основном дарят съестное. Пирожные и тортики выигрывать приятнее всего. Хотя для квизов такой подарок не очень хорош — большинству завтра на работу, вот-вот уйдет последний автобус, и нет времени его поглощать».

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

Легкий формат

На некотором отдалении от остальных квизов в Барнауле существует спортивная версия игры «Что? Где? Когда?», которая пользуется меньшей популярностью.

Она отличается от телевизионной: команды играют не против ведущего, а против друг друга; нет такого разнообразия вопросов, как в квизе — только текстовые, воспринимаемые на слух.

Это игра для «маньяков», готовых постоянно расширять свои знания истории, искусства, науки. Тренировки, поездки на турниры, планы на медали — соревновательный дух правит.

Квизы лишены этого, поскольку они ходят по тонкой грани между интеллектуальной игрой и барным развлечением: гости едят, пьют, но думают и копаются даже в самых дальних полках своей памяти, чтобы наконец вспомнить название той чертовой песни, которую в команде больше никто и не слышал. Формат, приближенный к спортивному «Что? Где? Когда», для некоторых квизеров оказывается непривычным и лишающим привычного удовольствия.

«На квизах вопросы должны сопровождаться текстом, — делится команда „Ноотропил“, — потому что иначе трудно воспринимать. Нужны задания с видео, песнями, ведущий должен веселить. На квизе не должно быть скучно и слишком серьезно».

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

Что такое квизы

Квизы (quiz — викторина с английского) появились в Великобритании в 1970-х, когда посетители местных заведений решили придумать альтернативу дартсу и снукеру.

Сейчас по всей Британии существует более 22 тысяч квизов — почти в каждом втором баре решают викторины.

В СНГ формат появился только в начале 2010-х. В Барнауле можно найти 8 квизов: 7 общей направленности и один тематический — музыкальный Freddie Show.

Федор Журавлев.