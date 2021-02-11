Причину роста смертности в России на фоне ковида объяснили «переброской медиков»

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила — в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом.
Мясников отметил, что рост смертности обусловлен не столько коронавирусом, сколько отсутствием помощи больным другими болезнями.
«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями. Сегодня на одного умершего по ковиду приходятся двое умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом», — пояснил медик.
По его данным, в России за 10 месяцев 2020 года наблюдалась именно такая картина — на одного умершего от ковида приходилось двое умерших от недостаточной помощи.
При этом, подчеркнул Мясников, такую тенденцию наблюдают во всем мире, а не только в России.
«В США каждый четвертый больной с инфарктом не успевает долежать до скорой помощи. Это пропущенные случаи онкологии, это хронические больные», — отметил эксперт.
Мясников уверен, что в России нет рекордного количества смертей от ковида: смертность составляет 1,7−1,8% и это сопоставимо с данными по миру — меньше 2%.
Накануне Мясников призвал отказаться от масок и объяснил почему. Ранее он дал тяжелый прогноз на 2021 год: «Будут запугивать, запугивать и запугивать».