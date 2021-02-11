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Жизнь

Причину роста смертности в России на фоне ковида объяснили «переброской медиков»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН объяснил причину высокой смертности в стране во время пандемии коронавируса тем, что многие пациенты не получали адекватную помощь.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила — в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом.

Мясников отметил, что рост смертности обусловлен не столько коронавирусом, сколько отсутствием помощи больным другими болезнями.

«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями. Сегодня на одного умершего по ковиду приходятся двое умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом», — пояснил медик.

По его данным, в России за 10 месяцев 2020 года наблюдалась именно такая картина — на одного умершего от ковида приходилось двое умерших от недостаточной помощи.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

При этом, подчеркнул Мясников, такую тенденцию наблюдают во всем мире, а не только в России.

«В США каждый четвертый больной с инфарктом не успевает долежать до скорой помощи. Это пропущенные случаи онкологии, это хронические больные», — отметил эксперт.

Мясников уверен, что в России нет рекордного количества смертей от ковида: смертность составляет 1,7−1,8% и это сопоставимо с данными по миру — меньше 2%.

Накануне Мясников призвал отказаться от масок и объяснил почему. Ранее он дал тяжелый прогноз на 2021 год: «Будут запугивать, запугивать и запугивать».

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