Причину роста смертности в России на фоне ковида объяснили «переброской медиков»

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила — в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом.

Мясников отметил, что рост смертности обусловлен не столько коронавирусом, сколько отсутствием помощи больным другими болезнями.

«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями. Сегодня на одного умершего по ковиду приходятся двое умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом», — пояснил медик.