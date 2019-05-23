Барнаульца отправили в колонию за «пьяное» ДТП с четырьмя автомобилями

В Барнауле вынесли приговор водителю, который устроил жесткое ДТП в январе с участием 4-х автомобилей . В результате аварии двое человек получили серьезные травмы. Мужчина получил год лишения свободы, рассказала altapress.ru одна из потерпевших Надежда Дворникова.

ДТП произошло 14 января в Барнауле на пересечении Кулагина и Калинина. Виновник аварии 34-летний Егор Акулов был в состоянии алкогольного опьянения за рулем Toyota Nadia. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4, а затем с Toyota Caldina. От сильного удара Toyota RAV4 врезалась в Lada Largus.

В результате ДТП больше всего пострадали люди в Toyota RAV4, с которой произошло фактически лобовое столкновение. Водитель Алексей Дворников получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы руки и ноги. Согласно экспертизе, эти повреждения относятся к средней степени тяжести. Пассажирка Toyota RAV4 Надежда Дворникова получила тяжкий вред: закрытую тупую травму грудной клетки с разрывом легкого и селезенки.

Прокуратура просила для Акулова 1,5 года лишения свободы. Свою вину он признал. Надежда Дворникова подавала иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей. Ее супруг Алексей Дворников будет требовать компенсации за свои травмы в рамках гражданского дела.

Надежда Дворникова,

пострадавшая:

На этапе следствия виновник ДТП не контактировал с нами по поводу компенсации. Лишь когда дело дошло до суда, он начал выстраивать с нами торговые отношения. Но мы уже не захотели так договариваться. Раскаяния у него я не заметила. До нашего случая Акулова уже наказывали за превышение скоростного режима.

В итоге Октябрьский районный суд приговорил Акулова к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Он обязан выплатить компенсацию Надежде Дворниковой за тяжкие травмы в размере 300 тыс. рублей. Также ему запретили управлять транспортными средствами на 1 год и 10 месяцев. В колонию он обязан проследовать самостоятельно.

Известно, что осужденный будет обжаловать приговор. Потерпевшие не намерены оспаривать вердикт суда.

Справка

Максимально за нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, грозит 4 года лишения свободы.