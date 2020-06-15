Пригожин, говоривший о нехватке денег, рассказал про машины и дачу в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин, поддержавший жалобы артистов на безденежье во время самоизоляции, рассказал о своей недвижимости, пишет URA.ru .

Напомним, ранее Пригожин отметил, что из-за пандемии коронавируса многие звезды оказались без денег и вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Тогда некие активисты выслали им гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши «Доширак».

И вот, спустя пару недель, Пригожин рассказал в эфире радиостанции «Вечерняя Москва», что у него есть дом на Женевском озере.

Он подчеркнул, что России он постоянно живет в многоквартирном доме и загородной недвижимости у него здесь нет. При этом пожаловался, что в этом году из-за коронавируса не сможет отправиться на собственную дачу в Швейцарию.

«Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99 процентов дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», — отметил Пригожин.

Он также рассказал, что его семья владеет только одним автомобилем, а остальные машины им предоставляют на контрактной основе. Семья часто ездит на авто марок Audi, Mercedes и Rolls-Royce.

Пригожин рассказал, что он с детства научился бережливому отношению к деньгам, поэтому сейчас он имеет депозит как минимум с расчетом на полгода или год.

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