Приходится ходить на колонку: жителям Барнаула перекрыли воду

Жильцы дома по улице Южные Мастерские, 6 пожаловались на ужасное отношение. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».

Со слов жильцов, 1 февраля частный предприниматель, с территории которого происходит подача холодной воды в дом, перекрыл кран водоснабжения дома. Он заявил, что идет повышенный расход.

Теперь жители дома, где проживает всего четыре человека, два из которых пенсионеры, вынуждены ходить за водой на колонку. При этом она располагается через две трамвайные остановки.

В администрации Железнодорожного района пояснили, что делом занимаются и дадут ответ лишь через 30 дней.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключат холодную воду.

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