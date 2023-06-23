23 июня - народный праздник Тимофеев день и церковный день памяти святителя Иоанна Максимовича Тобольского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Тимофеев день

Другое название праздника — Знамения Тимофея. Считалось, что 23 июня происходят знамения разного рода, но в основном они предвещают что-то плохое. Однако это позволяет людям подготовиться к ним заранее.

К примеру, если в любой день дорогу перебежит черная кошка - это к мелким неприятностям. Но если она перебежала 23 июня, то человека ждут большие проблемы, нужно собраться и быть готовыми к серьезным происшествиям, вовремя их заметить, среагировать.

Однако было и хорошее предзнаменование. Если человек в своем доме неожиданно увидит свет, который непонятно откуда взялся - к большому счастью и удаче. Такое же предзнаменование сулит и яркий луч солнечного света, который падает в дом через окно.

Приятные сюрпризы и подарки родным, близким, друзьям — к удаче для обеих сторон.

Вечером нужно обязательно зашторить окна — иначе счастье может из дома упорхнуть.

Солнце в лесу. СС0

Что нельзя делать 23 июня

Нельзя весь день сидеть дома — благополучие и счастье уйдут.

Нельзя заглядывать в чужие окна.

Нельзя злиться — удача отвернется, начнутся проблемы в профессиональной деятельности.

Нельзя жадничать, переживать о больших тратах, отказывать в помощи нищим и просящим - придется в долгах жить.

Нельзя трогать или брать в руки зеркало - сегодня с ним играет нечисть. Неосторожное прикосновение - и зеркало разобьется, что сулит проблемы, особенно в любовной и семейной жизни.

Если на небе появилась радуга, смотреть на нее нельзя. Если заметили, то нужно сразу отвернуться, а не разглядывать, иначе весь год придется жить с долгами, начнутся большие финансовые проблемы.

После завтрака, обеда и ужина посуду нужно сразу убирать со стола, особенно ложки. В противном случае год окажется неприбыльным.

Нельзя собирать за одним столом нечетное количество людей — к проблемам в семейных отношениях.

Нельзя трогать свои родинки — у близких начнутся проблемы.

Трава. Лето. Солнце. СС0

Приметы на 23 июня

Вороны из леса летят стаей — к мору людей.

Много белых бабочек и мух — к войне.

По полю будто огонь бежит — к сильной засухе.

Случайно одежду надеть наизнанку — к несчастью.

Зеркало разбилось — к беде.

Капельки сока на листьях ивы — к дождю.

В грозу белые тучи плывут быстрее темных — будет град.

В солнечный день нет муравьев — к ненастью.

Вороны нахохлились — погода испортится.

Пауки спрятались — к непогоде.

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