Традиции на Тимофеев день
Другое название праздника — Знамения Тимофея. Считалось, что 23 июня происходят знамения разного рода, но в основном они предвещают что-то плохое. Однако это позволяет людям подготовиться к ним заранее.
К примеру, если в любой день дорогу перебежит черная кошка - это к мелким неприятностям. Но если она перебежала 23 июня, то человека ждут большие проблемы, нужно собраться и быть готовыми к серьезным происшествиям, вовремя их заметить, среагировать.
Однако было и хорошее предзнаменование. Если человек в своем доме неожиданно увидит свет, который непонятно откуда взялся - к большому счастью и удаче. Такое же предзнаменование сулит и яркий луч солнечного света, который падает в дом через окно.
Приятные сюрпризы и подарки родным, близким, друзьям — к удаче для обеих сторон.
Вечером нужно обязательно зашторить окна — иначе счастье может из дома упорхнуть.
Что нельзя делать 23 июня
- Нельзя весь день сидеть дома — благополучие и счастье уйдут.
- Нельзя заглядывать в чужие окна.
- Нельзя злиться — удача отвернется, начнутся проблемы в профессиональной деятельности.
- Нельзя жадничать, переживать о больших тратах, отказывать в помощи нищим и просящим - придется в долгах жить.
- Нельзя трогать или брать в руки зеркало - сегодня с ним играет нечисть. Неосторожное прикосновение - и зеркало разобьется, что сулит проблемы, особенно в любовной и семейной жизни.
- Если на небе появилась радуга, смотреть на нее нельзя. Если заметили, то нужно сразу отвернуться, а не разглядывать, иначе весь год придется жить с долгами, начнутся большие финансовые проблемы.
- После завтрака, обеда и ужина посуду нужно сразу убирать со стола, особенно ложки. В противном случае год окажется неприбыльным.
- Нельзя собирать за одним столом нечетное количество людей — к проблемам в семейных отношениях.
- Нельзя трогать свои родинки — у близких начнутся проблемы.
Приметы на 23 июня
- Вороны из леса летят стаей — к мору людей.
- Много белых бабочек и мух — к войне.
- По полю будто огонь бежит — к сильной засухе.
- Случайно одежду надеть наизнанку — к несчастью.
- Зеркало разбилось — к беде.
- Капельки сока на листьях ивы — к дождю.
- В грозу белые тучи плывут быстрее темных — будет град.
- В солнечный день нет муравьев — к ненастью.
- Вороны нахохлились — погода испортится.
- Пауки спрятались — к непогоде.