Приметы и прогнозы: в осеннее равноденствие начнется второе «бабье лето»

23 сентября — день осеннего равноденствия. В этот день восход Солнца происходит точно на востоке, а закат — точно на западе. Звезда пребывает над и под горизонтом 12 часов, то есть день равен ночи. Отсюда и название — равноденствие.

В этот день многие ожидают пришествия второго «бабьего лета». Когда осень перед затяжной зимой порадует сухой, теплой погодой.

Этот период еще называют «индейским летом, бархатным сезоном. Осеннее «лето» обычно длится до Покрова (14 октября).

Паутина и деревья

В давние времена люди наблюдали за паутиной — если она длинная, то осень будет ясной, снег выпадет нескоро. Паутины много — зима будет морозной.

Листья с вишни ещё не опали — к теплой погоде, пишет mail.ru.

О погоде осенью и зимой могут рассказать и гроздья рябины. Если ягоды этого дерева не успели осыпаться — зима будет мягкой. Большой урожай рябины — к сырой осени и суровой зиме. Листья рябины пожелтели — осень будет теплой, а зима морозной.

В любом случае, рябины в Алтайском крае в этом году много — будет что клевать птицам зимой.

Прогноз синоптиков

Между тем 23 сентября ветра не оставят Алтайский край. Местами порывы будут достигать 23 м/с, следует из прогноза алтайских синоптиков. Температура при этом начнет снижаться и 23 сентября, в течение дня опустится до +11 градусов и ожидаются дожди, грозы.

23 сентября в Барнауле порывы ветра достигнут до 15 м/с. Температура воздуха днем +20… +22 градуса, с похолоданием в течение дня до +13… +15 градусов и небольшой дождь, гроза.

Какая будет зима?

Октябрь в Сибири будет холоднее, чем в прошлом году, а в ноябре, декабре и январе ожидается температура выше нормы. Такой прогноз на зиму составили в Гидрометцентре России