21 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Приметы и традиции Дня зимнего солнцестояния и Анфисы Рукодельницы

День зимнего солнцестояния отмечают 21 декабря. В народно-православном календаре этот день известен как Анфиса Рукодельница, а православная церковь почитает память мученицы Анфисы Римской.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Традиции 21 декабря

В этот день девушки занимались рукоделием: ткали, пряли и вышивали. Они не только скрашивали время, но и создавали собственное приданное. На вещах вышивали специальные знаки, защищающиеся от сглаза и порчи.

В честь праздника пекли ритуальные пироги - караваи, которые по форме напоминали солнце.

Раньше 21 декабря колядовали, а молодые девушки гадали на суженого - так как до смены календарей на этот день приходилось Рождество.

Сытный пирог.
Сытный пирог.
Домашняя пекарня

Что нельзя делать 21 декабря?

  • Нельзя ходить в грязных вещах и творить дурные поступки - в таком негативной ключе пройдет будущий год.
  • Не стоит грустить и плакать.
  • Не рекомендуется торопиться с выбором важных решений - можно совершить ошибку.
  • Нельзя заниматься рукоделием в присутствии других людей - они могут сглазить.
Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Приметы 21 декабря

  • Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.
  • Снегопад сулит дождливое лето.
  • Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.
  • Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
  • Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость