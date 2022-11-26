День Ивана Златоуста или Иванов день отмечали на Руси 26 ноября. Православная церковь чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ивана Златоуста

В этот день люди с утра шли в церковь и молились Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами (коррупционерами) и обманщиками.

Традицией Иванова дня была лепка пельменей. Вся семья садилась за стол и лепила пельмени. Причем начинка необязательно могла быть мясной — ее можно было сделать грибной и даже рыбной.

Существовало поверье, что чем больше налепишь и съешь, тем счастливее и удачнее будет следующий год. Это время называли пельменной порою.

С этого дня начинали дуть сильные ветра, и люди укрепляли во дворах постройки. Считалось, что ленивых стихия накажет.

Пельмени. Дмитрий Лямзин

Что нельзя делать 26 ноября?

Нельзя шить постельное и нательное белье — вещи принесут неудачи и швее, и тем, кто будет их носить.

Не стоит отдавать детские игрушки ребенка — можно отдать и его будущую удачу.

Не рекомендуется сплетничать и болтать попусту — это навлечет болезни.

Запрещено брать и давать взятки и незаконные вознаграждения — Иоанн Златоуст строго накажет мошенников.

Не стоит делать стрижку, маникюр, делать макияж.

Как производят пельмени. Анна Зайкова

Приметы Ивана Златоуста