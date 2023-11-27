Приметы и традиции 27 ноября - о чем стоит позаботиться на Филиппов день

27 ноября на Руси считали Филипповым днем. Православная церковь вспоминает святого Филиппа из Вифсаиды – ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов.

Традиции Филиппова дня

С 27 ноября начинался Рождественский пост. В этот день еще можно есть мясо и молочные продукты, но с 28 ноября переходили на постные каши, фрукты, овощи, хлеб.

В Филиппов день было принято задабривать домового. Ему выносили еду, оставшуюся после ужина, во двор. За это домашний дух берег скотину от морозов и болезней.

Девушки гадали на будущего супруга. Они прятали кусочек говядины под подушку и приговаривали: «Суженый-ряженый! Приди ко мне во сне заговляться». Во сне к девушке должен был явиться будущий муж.

Постная еда. Хлеб СС0

Что нельзя делать 27 ноября

Нельзя раздавать еду людям - они могут благополучие из дома унести.

Запрещено ходить в лес - можно наткнуться на голодных озлобленных волков.

Родителям не рекомендуется ссориться со своими детьми - ссора может затянуться на долгое время.

Не стоит принимать подарки - а то навлечете на себя и близких беду.

Волк СС0

Приметы Филиппова дня