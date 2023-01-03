Приметы и традиции 3 января: что можно и нельзя делать на Прокопьев день

В народно-православном календаре 3 января отмечают Прокопьев день. По другому его еще называют Петр-полукорм. Православная церковь вспоминает митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Петра-полукорма

Святого не зря прозвали «полукормом». К 3 января животные съедали уже половину запасов корма. Тогда хозяева проверяли амбары и просматривали «сусеки» — не загнило ли что-либо.

Также люди делали обереги для оставшихся запасов. Например, клали поверх зерна две лучины, чтобы корм не тронули грызуны.

Чтобы защитить жилище от сглаза, хозяева клали серебряный предмет на видное место в доме — например, маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.

Что нельзя делать 3 января?

Не рекомендуется обещать и клясться — если не выполнить обещание , то человека будут ждать потери.

то человека будут ждать потери. Нельзя подслушивать и подглядывать — можно лишиться зрения и слуха.

Опасно для здоровья заниматься тяжелой работой , особенно таскать тяжести на спине.

особенно таскать тяжести на спине. Нельзя стричься — к выпадению волос и облысению.

Приметы Петра-полукорма