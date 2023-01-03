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Жизнь

Приметы и традиции 3 января: что можно и нельзя делать на Прокопьев день

В народно-православном календаре 3 января отмечают Прокопьев день. По другому его еще называют Петр-полукорм. Православная церковь вспоминает митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Традиции Петра-полукорма

Святого не зря прозвали «полукормом». К 3 января животные съедали уже половину запасов корма. Тогда хозяева проверяли амбары и просматривали «сусеки» — не загнило ли что-либо.

Также люди делали обереги для оставшихся запасов. Например, клали поверх зерна две лучины, чтобы корм не тронули грызуны.

Чтобы защитить жилище от сглаза, хозяева клали серебряный предмет на видное место в доме — например, маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.

Что нельзя делать 3 января?

  • Не рекомендуется обещать и клясться — если не выполнить обещание, то человека будут ждать потери.
  • Нельзя подслушивать и подглядывать — можно лишиться зрения и слуха.
  • Опасно для здоровья заниматься тяжелой работой, особенно таскать тяжести на спине.
  • Нельзя стричься — к выпадению волос и облысению.

Приметы Петра-полукорма

  • Каким будет Петр, таким и сентябрь будет.
  • Много снега в этот день — к хорошему урожаю.
  • Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.
  • Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо — к сильным морозам.
  • Ярко-красный рассвет сулит метель.

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