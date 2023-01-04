4 января
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Жизнь

Приметы и традиции 4 января: что запрещено делать беременным женщинам в Настасьин день

4 января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день или Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных женщин день.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Народные традиции 4 января

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца-обереги, чтобы роды прошли легко. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.

Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить от возможных болезней, придать им силы. Также вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. Погода этого дня указывала на погоду октября.

4 января не стоит ходить по дому босиком. Так можно навлечь нищету. Еще в этот день лучше не прокалывать уши. Иначе они будут долго заживать.

Беременным следует есть постную кашу, чтобы уберечь себя и малыша от болезней.

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
unsplash.com/

Народные приметы 4 января

  • Во время заката небо чистое, значит, назавтра ждите ясного и солнечного дня.

  • Услышали, что снегири в полете шумят крыльями громче обычного, — грядет ненастная погода.

  • Если у пожилого человека сильно заболела поясница, скоро начнется обильный снегопад.

  • Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.

  • На крышах домов появилось много сосулек, значит, ожидается урожайный год.

  • Заприметили, что облака плывут против направления ветра — в ближайшие дни пойдет снег.

  • В реках понизился уровень воды — лето будет засушливым и неблагоприятным для рыбаков.

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