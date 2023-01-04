Приметы и традиции 4 января: что запрещено делать беременным женщинам в Настасьин день

Народные традиции 4 января
В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца-обереги, чтобы роды прошли легко. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.
Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.
Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить от возможных болезней, придать им силы. Также вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.
В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. Погода этого дня указывала на погоду октября.
4 января не стоит ходить по дому босиком. Так можно навлечь нищету. Еще в этот день лучше не прокалывать уши. Иначе они будут долго заживать.
Беременным следует есть постную кашу, чтобы уберечь себя и малыша от болезней.
Народные приметы 4 января
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Во время заката небо чистое, значит, назавтра ждите ясного и солнечного дня.
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Услышали, что снегири в полете шумят крыльями громче обычного, — грядет ненастная погода.
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Если у пожилого человека сильно заболела поясница, скоро начнется обильный снегопад.
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Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.
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На крышах домов появилось много сосулек, значит, ожидается урожайный год.
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Заприметили, что облака плывут против направления ветра — в ближайшие дни пойдет снег.
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В реках понизился уровень воды — лето будет засушливым и неблагоприятным для рыбаков.
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