Приметы Ивана Молчальника: почему не стоит много болтать 16 декабря

Традиции Ивана Молчальника
Верующие люди отправлялись в храм и молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь «про себя». Молитва к нему помогала исцелить даже тяжелобольных людей.
Считается, что только в молчании человек может заглянуть внутрь себя, поразмыслить над своими поступками и сблизиться с Богом.
Люди верили, что есть молчать весь день на Ивана Безмолвника, то весь следующий год красноречивым будешь.
В этот день старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, поругавшиеся на Ивана Безмолвника, весь год будут жить в скандалах.
Что нельзя делать 16 декабря?
- Запрещено громко разговаривать, веселиться, петь песни - а то духи отнимут голос.
- Не стоит давать пустых обещаний.
- Не рекомендуется совершать необдуманные поступки - последствия будут серьезными.
- Нельзя ругаться с близкими - а то ссора может затянуться надолго.
Приметы Ивана Молчальника
- Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году.
- В печи дровишки потрескивают – быть морозам.
- Снегирь под окном чирикает – к теплу.
- Если звезды на небе "прыгают", то будет вьюга и стужа.