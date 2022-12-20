Принят закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

По новому закону, за осквернение георгиевских лент грозит до пяти млн рублей.
За георгиевской лентой закрепили статус символа воинской славы России и Победы советского народа в Великой отечественной войне.
Ее нельзя будет использовать в памятные даты, не связанные с военными событиями.
Также будут пресекать иную деятельность с лентами в целях, которые отличаются от установленных законом.
За публичное осквернение будет грозить административная или уголовная ответственность (штраф в 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет).
Ранее стало известно, что в российских школах хотят бороться с буллингом.
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