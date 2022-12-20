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Жизнь

Принят закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент, пишет ТАСС.

Трамваи. День Победы
Трамваи. День Победы
Анна Зайкова

По новому закону, за осквернение георгиевских лент грозит до пяти млн рублей.

За георгиевской лентой закрепили статус символа воинской славы России и Победы советского народа в Великой отечественной войне.

Ее нельзя будет использовать в памятные даты, не связанные с военными событиями.

Также будут пресекать иную деятельность с лентами в целях, которые отличаются от установленных законом.

За публичное осквернение будет грозить административная или уголовная ответственность (штраф в 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет).

Ранее стало известно, что в российских школах хотят бороться с буллингом.

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