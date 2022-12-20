Принят закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент, пишет ТАСС.

По новому закону, за осквернение георгиевских лент грозит до пяти млн рублей.

За георгиевской лентой закрепили статус символа воинской славы России и Победы советского народа в Великой отечественной войне.

Ее нельзя будет использовать в памятные даты, не связанные с военными событиями.

Также будут пресекать иную деятельность с лентами в целях, которые отличаются от установленных законом.

За публичное осквернение будет грозить административная или уголовная ответственность (штраф в 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет).

Ранее стало известно, что в российских школах хотят бороться с буллингом.