Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 января -14°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Прирост заболевших COVID-19 на Алтае держится на одном уровне, число тяжелых пациентов растет

В Алтайском крае за сутки подтвердилось еще 194 случая заболевания COVID-19. 180 человек победили болезнь, 13 умерли, сообщили в оперштабе 19 января.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Суточный прирост остается в пределах 200 случаев (днем ранее было 195), но количество больных в тяжелом состоянии продолжает расти. По последним данным, в госпиталях 382 тяжелых пациента, из них 110 на ИВЛ. Сутками ранее их было 377 и 111 соответственно.

Всего в больницах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 835 человек, 995 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19

Общее число заболевших в крае составляет 36 736 человек. Выздоровели всего 32 889 человек. Умерло 1 783 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 53,
  • Рубцовск — 16,
  • Бийск — 15,
  • Заринск, Яровое — по 7 заболевших,
  • Славгород — 6,
  • Благовещенский, Бурлинский, Локтевский, Угловский районы — по 4 заболевших,
  • Алейск, Залесовский, Краснощековский, Новичихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Калманский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Алтайский, Бийский, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевской, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский район — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость