Прирост заболевших COVID-19 на Алтае держится на одном уровне, число тяжелых пациентов растет

В Алтайском крае за сутки подтвердилось еще 194 случая заболевания COVID-19. 180 человек победили болезнь, 13 умерли, сообщили в оперштабе 19 января.

Суточный прирост остается в пределах 200 случаев (днем ранее было 195), но количество больных в тяжелом состоянии продолжает расти. По последним данным, в госпиталях 382 тяжелых пациента, из них 110 на ИВЛ. Сутками ранее их было 377 и 111 соответственно.

Всего в больницах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 835 человек, 995 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19

Общее число заболевших в крае составляет 36 736 человек. Выздоровели всего 32 889 человек. Умерло 1 783 пациента.

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