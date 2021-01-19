Прирост заболевших COVID-19 на Алтае держится на одном уровне, число тяжелых пациентов растет

Суточный прирост остается в пределах 200 случаев (днем ранее было 195), но количество больных в тяжелом состоянии продолжает расти. По последним данным, в госпиталях 382 тяжелых пациента, из них 110 на ИВЛ. Сутками ранее их было 377 и 111 соответственно.
Всего в больницах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 835 человек, 995 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19
Общее число заболевших в крае составляет 36 736 человек. Выздоровели всего 32 889 человек. Умерло 1 783 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 53,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 15,
- Заринск, Яровое — по 7 заболевших,
- Славгород — 6,
- Благовещенский, Бурлинский, Локтевский, Угловский районы — по 4 заболевших,
- Алейск, Залесовский, Краснощековский, Новичихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Калманский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Алтайский, Бийский, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевской, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский район — по 1 заболевшему.