+63. Прирост заболевших COVID-19 на Алтае за сутки между «приемлемо» и «рекордно»

Напомним, рекордный прирост за сутки заболевших в Алтайском крае — 81. Такой показатель зафиксировали дважды — по данным на 25 мая и на 3 июня. При этом планку «приемлемости» установили на отметке — не более 40 случаев за сутки.

Из новых 63 заболевших: в Барнауле — 46 человек, в Рубцовском районе — 2, Кулундинском районе — 2, Благовещенском районе — 2, Калманском районе — 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске — по 1.

«Минздрав региона также сообщил об одном смертельном случае, пациентка была инфицирована коронавирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине», — отметил оперштаб.

На 6 июня общее число заболевших составляет 2255 человек, в том числе 220 детей до 17 лет включительно. 127 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 1571 — по контакту с ранее заболевшими, 264 — у больных внебольничной пневмонией, 527 — у заболевших ОРВИ, в 1464 случаях — бессимптомное течение.



Тяжелобольных — 52, из них на аппарате ИВЛ — 2. Всего выздоровело — 994 человека (859 взрослых и 135 детей), за прошедшие сутки выписаны — 80 (из них 11 — дети). Таким образом, число выздоровевших за минувшие сутки превысило количество инфицированных — 80 против 63.



Скончались за весь период 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, иные причины смерти — 9 случаев, на экспертизе — 2 случая.

Ранее алтайский оперштаб рассказал, что в регионе не меняли статистику смертности от коронавируса.