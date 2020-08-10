+95. Прирост зараженных COVID-19 на Алтае уже неделю не превышает сотню

В Алтайском крае, по данным на 10 августа, зарегистрировали 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, последнюю неделю (с 4 по 10 авгута) в регионе регистрируют менее сотни зараженных. При этом 4 августа впервые за месяц суточный прирост опустился ниже 100.

Из новых 95 заболевших по данным на 10 августа: Барнаул — 50, Бийск — 9, Яровое — 6, Славгород — 3, Заринск, Рубцовск, Новоалтайск, Первомайский, Троицкий и Михайловский районы — 2, Камень-на-Оби, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмонавский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Павловский, Родинский, Романовский, Смоленский, Топчихинский районы — по 1 человеку.

Всего в крае инфицированных — 10 094 (в том числе 918 детей до 17 лет включительно), выздоровели — 8 182 пациента.

На сегодняшний день проходят лечение 1 662 человека: в госпиталях — 919, на амбулаторном лечении — 743 пациента.

Самоизоляция. Коронавирус. CC0

По типу заболевания: 170 случаев — завозные, 5127 — по контакту с зараженными, 2 390 — у больных внебольничной пневмонией, 3 297 — у заболевших ОРВИ, в 4 407 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 108, на аппарате ИВЛ — 32. За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 45 пациентов.

За весь период скончались 250 человек: из них 2 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 1, по иной причине смерти — 1). Всего от короновирусной инфекции скончался 101 человек (по иным причинам смерти — 146 человек, на экспертизе — 3 случая).

Ранее министр спорта Алтайского края назвал открытие фитнеса выстраданным решением на фоне пандемии коронавируса.