Прирост зараженных ковидом на Алтае продолжает постепенно снижаться

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксировали ежедневно более 200 заболевших. С 9 января показатель впервые опустился ниже двух сотен и постепенно снижается.
На 8 февраля всего в крае инфицированных — 40 437 (в том числе 2 701 ребенок до 17 лет включительно). Выздоровели — 36 171 пациент, из них за прошедшие сутки — 129.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 677 человек.
«Кроме этого, 692 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 425 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 3085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 3085 — 1677 — 692 = 716», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 349, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 88.
За весь период скончались 2 069 человек: из них 13 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 7, по иной причине смерти — 6). Всего от короновирусной инфекции скончались 1 283 человека (по иным причинам смерти — 786).
На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 122 981 человек. На 8 февраля в регионе прививается 17 762 человека: 15 213 — получили первую прививку, 2 549 — получили две прививки (полностью вакцинированы).
Ранее сообщали, что в Барнауле появится третий «прививочный фургон» для мобильной вакцинации от коронавируса.
Из новых 176 заболевших по данным на 8 февраля: Барнаул — 47, Бийск — 16, Рубцовск — 15, Яровое — 8, Заринск и Камень-на-Оби — по 7, Локтевский район — 6, Новоалтайск, Бийский, Мамонтовский и Поспелихинский районы — по 5, Краснощековский, Рубцовский, Тогульский и Шелаболихинский районы — по 4, Алейск, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский и Целинный районы — по 3, Советский и Шипуновский районы — по 2, Славгород, Алтайский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солонешенский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий и Чарышский районы — по 1.