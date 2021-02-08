Прирост зараженных ковидом на Алтае продолжает постепенно снижаться

В Алтайском крае, по данным на 8 февраля, зарегистрировали 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 13 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксировали ежедневно более 200 заболевших. С 9 января показатель впервые опустился ниже двух сотен и постепенно снижается.

На 8 февраля всего в крае инфицированных — 40 437 (в том числе 2 701 ребенок до 17 лет включительно). Выздоровели — 36 171 пациент, из них за прошедшие сутки — 129.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 677 человек.

«Кроме этого, 692 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 425 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. CC0

«Развернуто 3085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 3085 — 1677 — 692 = 716», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 349, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 88.

За весь период скончались 2 069 человек: из них 13 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 7, по иной причине смерти — 6). Всего от короновирусной инфекции скончались 1 283 человека (по иным причинам смерти — 786).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 122 981 человек. На 8 февраля в регионе прививается 17 762 человека: 15 213 — получили первую прививку, 2 549 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что в Барнауле появится третий «прививочный фургон» для мобильной вакцинации от коронавируса.