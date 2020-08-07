+95. Прирост зараженных на Алтае третий день держится на отметке «менее сотни»

Напомним, последние четыре дня (4,5,6 и 7 августа) в регионе регистрируют менее сотни зараженных. При этом 4 августа впервые за месяц суточный прирост опустился ниже 100.

Из новых 95 заболевших по данным на 7 августа: Барнаул — 48, Тальменский район — 8, Новоалтайск — 7, Смоленский район — 6, Бийск и Рубцовск — по 4, Романовский район — 3, Славгород, Яровое и Мамонтовский район — по 2, Троицкий, Табунский, Усть-Калманский, Алтайский, Баевский, Локтевский, Первомайский, Ребрихинский и Рубцовский районы — по 1 случаю.

Всего в крае инфицированы 9 809 человек (в том числе 909 детей до 17 лет включительно), выздоровели — 7 934 пациента.

На сегодняшний день проходят лечение — 1 636 человек: в госпиталях — 895, на амбулаторном лечении — 741 пациент.

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По типу заболевания: 167 случаев — завозные, 5 061 — по контакту с зараженными, 2 193 — у больных внебольничной пневмонией, 3 265 — у заболевших ОРВИ, в 4 351 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 91, на аппарате ИВЛ — 33. За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 160 пациентов.

За весь период скончались 239 человек: из них 3 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 1, по иной причине смерти — 2). Всего от короновирусной инфекции скончались 95 человек (по иным причинам смерти — 141 человек, на экспертизе — 3 случая).

Ранее сообщали, что с 7 августа в Алтайском крае вернется к оказанию плановой помощи 51 медицинская организация.