Более 40 больниц в Алтайском крае откроют для плановой медпомощи

«Это как амбулаторная помощь и взрослым, и детям, и стоматологическая помощь. Это отдельные технологии и услуги в рамках дневного и круглосуточного стационара», — отметил Дмитрий Попов.
- КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск»;
- КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск»;
- КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск»;
- КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск»;
- КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г. Рубцовск»;
- КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Первая городская поликлиника, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Городская детская больница, г. Бийск»;
- КГБУЗ «Алейская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Белокуриха»;
- КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»;
- КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск»;
- КГБУЗ «Славгородкая центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Баевская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Бийская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района»;
- КГБУЗ «Ключевская центральная районная больница им. Антоновича И.И.»;
- КГБУЗ «Кытмановская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района»;
- КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Петропавловская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Поспелихинская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Центральная районная больница, с. Родино»;
- КГБУЗ «Романовская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Советская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Солонешенская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Центральная районная больница Солтонского района»;
- КГБУЗ «Табунская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Топчихинская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Староалейская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Тюменцевская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Угловская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Усть-Калманская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Усть-Пристанская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Хабарская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Чарышская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Шелаболихинская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Шипуновская центральная районная больница».
До коронавируса плановую помощь в крае оказывали 169 медорганизаций.
Возобновление работы других ЦРБ, как сообщалось, начнется с 10 августа. Барнаул пока находится в «красной зоне» и открытие больниц и поликлиник откладывается.
По данным на 6 августа в Алтайском крае общее число заболевших COVID-19 составляет 9 714 человек, всего выздоровело 7 774, скончались 236 человек.