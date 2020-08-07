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Более 40 больниц в Алтайском крае откроют для плановой медпомощи

С 7 августа в Алтайском крае 51 медицинская организация вернется к оказанию плановой помощи. Об этом сообщили в правительстве края.

Медицина. Здоровье. Больница.
Медицина. Здоровье. Больница.
СС0

«Это как амбулаторная помощь и взрослым, и детям, и стоматологическая помощь. Это отдельные технологии и услуги в рамках дневного и круглосуточного стационара», — отметил Дмитрий Попов.

Полный список больниц, которые возобновят прежний режим работы:
  • КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск»;
  • КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск»;
  • КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск»;
  • КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск»;
  • КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г. Рубцовск»;
  • КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Первая городская поликлиника, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Городская детская больница, г. Бийск»;
  • КГБУЗ «Алейская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Белокуриха»;
  • КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»;
  • КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск»;
  • КГБУЗ «Славгородкая центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Баевская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Бийская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района»;
  • КГБУЗ «Ключевская центральная районная больница им. Антоновича И.И.»;
  • КГБУЗ «Кытмановская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района»;
  • КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Петропавловская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Поспелихинская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Центральная районная больница, с. Родино»;
  • КГБУЗ «Романовская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Советская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Солонешенская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Центральная районная больница Солтонского района»;
  • КГБУЗ «Табунская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Топчихинская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Староалейская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Тюменцевская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Угловская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Усть-Калманская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Усть-Пристанская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Хабарская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Чарышская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Шелаболихинская центральная районная больница»;
  • КГБУЗ «Шипуновская центральная районная больница».

До коронавируса плановую помощь в крае оказывали 169 медорганизаций.

Возобновление работы других ЦРБ, как сообщалось, начнется с 10 августа. Барнаул пока находится в «красной зоне» и открытие больниц и поликлиник откладывается.

По данным на 6 августа в Алтайском крае общее число заболевших COVID-19 составляет 9 714 человек, всего выздоровело 7 774, скончались 236 человек.

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