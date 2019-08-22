Приручить зверя: какие виды дрессировки собак предлагают в Барнауле

Одно из самых опасных животных в городе — это собака, которая не знает, как себя вести и чем заняться. Решить обе эти проблемы поможет грамотная дрессировка питомца в кинологическом центре или у частного инструктора. Какие занятия предлагают собакам и их владельцам в Барнауле, зачем это нужно и сколько стоит — читайте в нашем обзоре.

Дрессировка

1. Общий курс послушания ( ОКП)

Что это такое

ОКП — базовая дрессировка для собаки, и начать заниматься ею лучше со щенячьего возраста. ОКП подразумевает не изучение конкретных команд, а скорее подготовку «почвы», чтобы животное комфортно ощущало себя в городе. Поэтому курс еще называют «Управляемая городская собака».

Питомец учится не бояться многолюдных улиц, ездить в транспорте, адекватно реагировать на автомобили и другие раздражители и при этом слышать хозяина. Поэтому, если собака выполняет команды только дома, а на улице теряется, возможно, ей стоит пройти ОКП.

Дрессировка собак в Барнауле vk.com/dogtraining22

Сколько стоит

Групповое занятие — 300−400 руб­лей, индивидуальное — 500−600 рублей.

Где научиться

В центре дрессировки собак «К-9», у инструктора-кинолога Анастасии Щербаковой, в центре дрессировки собак Magistrdog.

2. Общий курс дрессировки ( ОКД)

Что это такое

Многие хозяева пропускают начальный этап — ОКП — и сразу начинают проходить общий курс дрессировки. Такой вариант возможен, потому что ОКД — это более усложненный и нормированный вариант курса послушания.

Кинологи считают, что каждый хозяин с питомцем должен пройти ОКД. Эта программа дрессировки включает в себя команды «ко мне», «рядом», «сидеть», «лежать», «фу», «апорт» и другие. Также тренер поможет вам приучить собаку не брать еду у чужих людей и спокойно относиться к резким звукам (обычно на примере выстрела).

После прохождения курса можно сдать экзамен и получить «собачий аттестат» — сертификат первой, второй или третьей степени (в зависимости от количества набранных баллов). С таким документом вы с питомцем сможете участвовать в соревнованиях по ОКД. К тому же без диплома о завершении этой программы часто не допускают к состязаниям и в других кинологических дисциплинах.

Сколько стоит

Групповое занятие — 300−400 руб­лей, индивидуальное — 500−600 руб­лей, индивидуальное с выездом к владельцу — от 700 рублей.

Дрессировка собак в Барнауле дрессировка-к9.рф

Где научиться

В школе дрессировки собак «Охраняй!», у инструктора-кинолога Анастасии Щербаковой, в центре дрессировки собак Magistrdog, центре дрессировки собак «К-9».

3. Защитно-караульная служба ( ЗКС)

Что это такое

ЗКС — еще одна отечественная система дрессировки, на основе которой готовят служебных собак. Поиск нужного запаха, охрана вещи, защита хозяина, задержание и конвоирование злоумышленника — такие навыки питомец сможет получить во время обучения.

Защитная дрессировка подходит не для всех собак. Здесь есть ограничения как в физическом плане (например, нет особого смысла обучать ЗКС собаку маленького размера), так и в психическом. Если у питомца слабая нервная система, он чересчур пуглив или, наоборот, агрессивен, такая дрессировка может только навредить. А еще к занятиям ЗКС допускаются животные только с определенного возраста (на усмотрение инструктора) и с оконченным ОКД.

Дрессировка собак в Барнауле дрессировка-к9.рф Дрессировка собак в Барнауле дрессировка-к9.рф Дрессировка собак в Барнауле дрессировка-к9.рф

Курс защитной дрессировки — это не только прикладная польза в виде реального мохнатого защитника. Вы также сможете участвовать в официальных соревнованиях по ЗКС и обмениваться опытом с другими спортсменами.

Сколько стоит

Групповое занятие — 300−400 руб­лей, индивидуальное — 500−600 руб­лей, индивидуальное с выездом к владельцу — от 700 рублей.

Где научиться

В школе дрессировки собак «Охраняй!», в центре дрессировки собак Magistrdog, центре дрессировки собак «К-9».

4. Трюковая дрессировка

Что это такое

Собаке нужна не только физическая нагрузка, но и умственная (которая, кстати, «сжигает» не меньше накопившейся энергии). С этим отлично справится обучение необычным трюкам. Вместе с тренером вы сможете научить питомца кланяться, ходить на задних лапах, делать «зайку» — простор для фантазии здесь большой.

Благодаря трюковой дрессировке вы наладите взаимодействие с животным и научитесь лучше понимать его. Да и сам процесс такой тренировки веселый и интересный.

Дрессировка собак в Барнауле vk.com/dogtraining22

Если вы с собакой уже освоили много трюков, можете попробовать себя во фристайле — это соревнования по танцам с собаками. Тренер поможет выучить отдельные движения вашему питомцу и вам — да-да, хозяин здесь тоже танцует — и связать все элементы друг с другом. Подобрать музыку — и получается цельный танцевальный номер, с которым вы можете выступать на состязаниях.

Сколько стоит

Групповое занятие — 300 рублей, индивидуальное — 500 рублей.

Где научиться

В зооцентре «Альмавет», у инструктора-кинолога Анастасии Щербаковой.

Кинологический спорт

Если вы хотите, чтобы с питомцем никогда не было скучно, — займитесь кинологическим спортом. Тренеры краевой столицы научат вас вместе бегать, преодолевать препятствия и даже кататься на лыжах. А позже, как и в любом спорте, вы сможете продемонстрировать свои результаты на соревнованиях.

Дрессировка собак в Барнауле vk.com/agility_barnaul

1. Аджилити

Что это такое

В этой дисциплине собака должна пройти полосу препятствий под руководством человека. Горки, барьеры, тоннель, «змейка» — питомцу нужно как можно быстрее и четче преодолеть спортивные снаряды, а в каком порядке — указывает дрессировщик. Ключевое слово «указывает»: в аджилити животное управляется жестами и голосом, без поводка.

С этим видом спорта справится собака любой породы и размера, главное — чтобы она была физически здорова и могла бегать и прыгать. Для хозяина все проще: максимум его здесь ждет легкая пробежка. Не удивительно, что аджилити со своими питомцами занимаются и дети, и взрослые, и пожилые люди.

Конечно, чтобы добиться послушания собаки на трассе, понадобится не одна тренировка. Зато в результате у вас прекрасное взаимопонимание с животным и никаких беспорядков в квартире: энергию питомец выплеснет на занятиях.

Дрессировка собак в Барнауле vk.com/agility_barnaul Дрессировка собак в Барнауле vk.com/agility_barnaul Дрессировка собак в Барнауле vk.com/agility_barnaul Дрессировка собак в Барнауле vk.com/agility_barnaul

Сколько стоит

Групповые и индивидуальные тренировки, одно занятие — от 300 рублей.

Где научиться

В зооцентре «Альмавет», центре дрессировки собак «К-9».

2. Дог-фрисби

Что это такое

Дог-фрисби — это неофициальный, хотя и очень популярный вид кинологического спорта. Казалось бы, все просто: дрессировщик бросает диски (фрисби), собака — ловит. Но человек должен научиться рассчитывать силу и траекторию броска, а питомец — анализировать это и выбирать подходящие скорость бега и силу прыжка.

Дог-фрисби включает в себя три дисциплины: броски на дальность, на точность и фрисби-фристайл. Это тот же «танец» с собакой, только каждый трюк должен заканчиваться ловлей диска.

Такие тренировки улучшат физическую форму животного, разовьют ловкость и скорость реакции. Но нужно учитывать, что дог-фрисби не смогут заниматься большие и тяжелые собаки, например ротвейлер, немецкий дог, мастифы. Им не просто неудобно слишком часто прыгать, но даже вредно.

Дрессировка собак в Барнауле vk.com/agility_barnaul

Сколько стоит

Только групповые тренировки, одно занятие — 300 рублей.

Где научиться

В зооцентре «Альмавет».

3. Ездовой спорт

Что это такое

Гонки на собаках — отличный вариант для тех, кто сам занимается спортом или хочет привести себя в форму. Существуют снежные дисциплины (питомец тянет лыжника или собачья упряжка везет нарты с дрессировщиком) и бесснежные (животные тянут человека на велосипеде, самокате, тележке или спортсмены просто бегут вместе).

Принцип здесь примерно одинаковый. Основная физическая работа лежит на собаке, задача дрессировщика — управлять процессом: научить питомца не отвлекаться, поворачивать, обгонять соперников. Так что благодаря ездовому спорту человек и животное станут хорошей командой — не без помощи тренера, конечно.

Собаки ездовых пород будут особенно рады таким тренировкам. Бежать и тянуть — их естественная потребность, и обычных прогулок возле дома им недостаточно. Хотя заниматься ездовым спортом на любительском уровне можно с любой, даже небольшой собакой.

Велогонки с собаками «След 2019». Ирина Пергаева

Для тренировок вам понадобится снаряжение: трос с амортизатором, специальный пояс, шлейка на собаку — зависит от конкретной дисциплины. Это дополнительные траты, но азарт и скорость ездового спорта — а участники могут запросто разгоняться до 30−40 км/ч — подкупают многих новичков.

Сколько стоит

Одно занятие — около 300 рублей.

Где научиться

В центре ездового спорта Altay Spirit.

4. Ноузворк

Что это такое

Ноузворк — это «гражданский» аналог поисковой дрессировки собак в силовых структурах. Дисциплина еще очень молодая. В России ноузворком занимаются всего несколько школ, в Барнауле он появился совсем недавно.

Дрессировка собак в Барнауле vk.com/agility_barnaul

На занятиях питомец учится запоминать, искать, отличать разные запахи. Тренировки начинают с поиска лакомства или игрушки, затем задачу постепенно усложняют — переходят, например, на запахи корицы или гвоздики. Ни оружие, ни наркотики в ноузворке не ищут. Позже собака пробует работать в разных условиях: в помещении, на улице, в транспорте.

Этот вид спорта предполагает минимальную физическую нагрузку и для животного, и для хозяина. Зато такие занятия развивают ум собаки, развлекают ее и дают возможность задействовать свои инстинкты. Поэтому ноузворк будет особенно полезен питомцам охотничьих пород, которые не ходят «на зверя».

Сколько стоит

Только групповые тренировки, одно занятие — 300 рублей.

Где научиться

В зооцентре «Альмавет».