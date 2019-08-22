Приручить зверя: какие виды дрессировки собак предлагают в Барнауле

Дрессировка
1. Общий курс послушания (ОКП)
Что это такое
ОКП — базовая дрессировка для собаки, и начать заниматься ею лучше со щенячьего возраста. ОКП подразумевает не изучение конкретных команд, а скорее подготовку «почвы», чтобы животное комфортно ощущало себя в городе. Поэтому курс еще называют «Управляемая городская собака».
Питомец учится не бояться многолюдных улиц, ездить в транспорте, адекватно реагировать на автомобили и другие раздражители и при этом слышать хозяина. Поэтому, если собака выполняет команды только дома, а на улице теряется, возможно, ей стоит пройти ОКП.
Сколько стоит
Групповое занятие — 300−400 рублей, индивидуальное — 500−600 рублей.
Где научиться
В центре дрессировки собак «К-9», у инструктора-кинолога Анастасии Щербаковой, в центре дрессировки собак Magistrdog.
2. Общий курс дрессировки (ОКД)
Что это такое
Многие хозяева пропускают начальный этап — ОКП — и сразу начинают проходить общий курс дрессировки. Такой вариант возможен, потому что ОКД — это более усложненный и нормированный вариант курса послушания.
Кинологи считают, что каждый хозяин с питомцем должен пройти ОКД. Эта программа дрессировки включает в себя команды «ко мне», «рядом», «сидеть», «лежать», «фу», «апорт» и другие. Также тренер поможет вам приучить собаку не брать еду у чужих людей и спокойно относиться к резким звукам (обычно на примере выстрела).
После прохождения курса можно сдать экзамен и получить «собачий аттестат» — сертификат первой, второй или третьей степени (в зависимости от количества набранных баллов). С таким документом вы с питомцем сможете участвовать в соревнованиях по ОКД. К тому же без диплома о завершении этой программы часто не допускают к состязаниям и в других кинологических дисциплинах.
Сколько стоит
Групповое занятие — 300−400 рублей, индивидуальное — 500−600 рублей, индивидуальное с выездом к владельцу — от 700 рублей.
Где научиться
В школе дрессировки собак «Охраняй!», у инструктора-кинолога Анастасии Щербаковой, в центре дрессировки собак Magistrdog, центре дрессировки собак «К-9».
3. Защитно-караульная служба (ЗКС)
Что это такое
ЗКС — еще одна отечественная система дрессировки, на основе которой готовят служебных собак. Поиск нужного запаха, охрана вещи, защита хозяина, задержание и конвоирование злоумышленника — такие навыки питомец сможет получить во время обучения.
Защитная дрессировка подходит не для всех собак. Здесь есть ограничения как в физическом плане (например, нет особого смысла обучать ЗКС собаку маленького размера), так и в психическом. Если у питомца слабая нервная система, он чересчур пуглив или, наоборот, агрессивен, такая дрессировка может только навредить. А еще к занятиям ЗКС допускаются животные только с определенного возраста (на усмотрение инструктора) и с оконченным ОКД.
Курс защитной дрессировки — это не только прикладная польза в виде реального мохнатого защитника. Вы также сможете участвовать в официальных соревнованиях по ЗКС и обмениваться опытом с другими спортсменами.
Сколько стоит
Групповое занятие — 300−400 рублей, индивидуальное — 500−600 рублей, индивидуальное с выездом к владельцу — от 700 рублей.
Где научиться
В школе дрессировки собак «Охраняй!», в центре дрессировки собак Magistrdog, центре дрессировки собак «К-9».
4. Трюковая дрессировка
Что это такое
Собаке нужна не только физическая нагрузка, но и умственная (которая, кстати, «сжигает» не меньше накопившейся энергии). С этим отлично справится обучение необычным трюкам. Вместе с тренером вы сможете научить питомца кланяться, ходить на задних лапах, делать «зайку» — простор для фантазии здесь большой.
Благодаря трюковой дрессировке вы наладите взаимодействие с животным и научитесь лучше понимать его. Да и сам процесс такой тренировки веселый и интересный.
Если вы с собакой уже освоили много трюков, можете попробовать себя во фристайле — это соревнования по танцам с собаками. Тренер поможет выучить отдельные движения вашему питомцу и вам — да-да, хозяин здесь тоже танцует — и связать все элементы друг с другом. Подобрать музыку — и получается цельный танцевальный номер, с которым вы можете выступать на состязаниях.
Сколько стоит
Групповое занятие — 300 рублей, индивидуальное — 500 рублей.
Где научиться
В зооцентре «Альмавет», у инструктора-кинолога Анастасии Щербаковой.
Кинологический спорт
Если вы хотите, чтобы с питомцем никогда не было скучно, — займитесь кинологическим спортом. Тренеры краевой столицы научат вас вместе бегать, преодолевать препятствия и даже кататься на лыжах. А позже, как и в любом спорте, вы сможете продемонстрировать свои результаты на соревнованиях.
1. Аджилити
Что это такое
В этой дисциплине собака должна пройти полосу препятствий под руководством человека. Горки, барьеры, тоннель, «змейка» — питомцу нужно как можно быстрее и четче преодолеть спортивные снаряды, а в каком порядке — указывает дрессировщик. Ключевое слово «указывает»: в аджилити животное управляется жестами и голосом, без поводка.
С этим видом спорта справится собака любой породы и размера, главное — чтобы она была физически здорова и могла бегать и прыгать. Для хозяина все проще: максимум его здесь ждет легкая пробежка. Не удивительно, что аджилити со своими питомцами занимаются и дети, и взрослые, и пожилые люди.
Конечно, чтобы добиться послушания собаки на трассе, понадобится не одна тренировка. Зато в результате у вас прекрасное взаимопонимание с животным и никаких беспорядков в квартире: энергию питомец выплеснет на занятиях.
Сколько стоит
Групповые и индивидуальные тренировки, одно занятие — от 300 рублей.
Где научиться
В зооцентре «Альмавет», центре дрессировки собак «К-9».
2. Дог-фрисби
Что это такое
Дог-фрисби — это неофициальный, хотя и очень популярный вид кинологического спорта. Казалось бы, все просто: дрессировщик бросает диски (фрисби), собака — ловит. Но человек должен научиться рассчитывать силу и траекторию броска, а питомец — анализировать это и выбирать подходящие скорость бега и силу прыжка.
Дог-фрисби включает в себя три дисциплины: броски на дальность, на точность и фрисби-фристайл. Это тот же «танец» с собакой, только каждый трюк должен заканчиваться ловлей диска.
Такие тренировки улучшат физическую форму животного, разовьют ловкость и скорость реакции. Но нужно учитывать, что дог-фрисби не смогут заниматься большие и тяжелые собаки, например ротвейлер, немецкий дог, мастифы. Им не просто неудобно слишком часто прыгать, но даже вредно.
Сколько стоит
Только групповые тренировки, одно занятие — 300 рублей.
Где научиться
В зооцентре «Альмавет».
3. Ездовой спорт
Что это такое
Гонки на собаках — отличный вариант для тех, кто сам занимается спортом или хочет привести себя в форму. Существуют снежные дисциплины (питомец тянет лыжника или собачья упряжка везет нарты с дрессировщиком) и бесснежные (животные тянут человека на велосипеде, самокате, тележке или спортсмены просто бегут вместе).
Принцип здесь примерно одинаковый. Основная физическая работа лежит на собаке, задача дрессировщика — управлять процессом: научить питомца не отвлекаться, поворачивать, обгонять соперников. Так что благодаря ездовому спорту человек и животное станут хорошей командой — не без помощи тренера, конечно.
Собаки ездовых пород будут особенно рады таким тренировкам. Бежать и тянуть — их естественная потребность, и обычных прогулок возле дома им недостаточно. Хотя заниматься ездовым спортом на любительском уровне можно с любой, даже небольшой собакой.
Для тренировок вам понадобится снаряжение: трос с амортизатором, специальный пояс, шлейка на собаку — зависит от конкретной дисциплины. Это дополнительные траты, но азарт и скорость ездового спорта — а участники могут запросто разгоняться до 30−40 км/ч — подкупают многих новичков.
Сколько стоит
Одно занятие — около 300 рублей.
Где научиться
В центре ездового спорта Altay Spirit.
4. Ноузворк
Что это такое
Ноузворк — это «гражданский» аналог поисковой дрессировки собак в силовых структурах. Дисциплина еще очень молодая. В России ноузворком занимаются всего несколько школ, в Барнауле он появился совсем недавно.
На занятиях питомец учится запоминать, искать, отличать разные запахи. Тренировки начинают с поиска лакомства или игрушки, затем задачу постепенно усложняют — переходят, например, на запахи корицы или гвоздики. Ни оружие, ни наркотики в ноузворке не ищут. Позже собака пробует работать в разных условиях: в помещении, на улице, в транспорте.
Этот вид спорта предполагает минимальную физическую нагрузку и для животного, и для хозяина. Зато такие занятия развивают ум собаки, развлекают ее и дают возможность задействовать свои инстинкты. Поэтому ноузворк будет особенно полезен питомцам охотничьих пород, которые не ходят «на зверя».
Сколько стоит
Только групповые тренировки, одно занятие — 300 рублей.
Где научиться
В зооцентре «Альмавет».