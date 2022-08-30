Пришли люди и псы. В Барнауле на поляне рядом с театром драмы впервые провели пикник со стихами

Вечером рядом с драмтеатром было многолюдно. Кто пришел раньше, заняли удобные места на поляне. Остальные расстилали коврики и пледы прямо на бетонных плитах.
Вместе со своими хозяевами пришли послушать стихи Чехова и Цветаевой и четвероногие товарищи. Этот серый спаниель сидел на руках спокойно, будто тоже хотел воодушевиться поэзией.
И вот со сцены объявили: «Мы начинаем». На поляне стало тихо.
За вечер артисты прочитали более 15 стихотворений и отрывков из произведений классиков.
«Атмосферный, уютный вечер. Будет прекрасно, если такие встречи станет традицией», — коротко прокомментировала одна из гостей.
Напомним, вечером 26 августа барнаульцы собрались у драмтеатра, чтобы посмотреть представление в окнах.