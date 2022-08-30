30 августа
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Жизнь

Пришли люди и псы. В Барнауле на поляне рядом с театром драмы впервые провели пикник со стихами

Вечером в последнюю летнюю субботу возле театра драмы артисты читали отрывки из известных произведений, а слушатели, укутавшись в пледы, погружались в романтическую атмосферу. Как прошел пикник, и кто еще прибежал окультуриться — в репортаже altapress.ru.

Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Altapress.ru.

Вечером рядом с драмтеатром было многолюдно. Кто пришел раньше, заняли удобные места на поляне. Остальные расстилали коврики и пледы прямо на бетонных плитах.

Вместе со своими хозяевами пришли послушать стихи Чехова и Цветаевой и четвероногие товарищи. Этот серый спаниель сидел на руках спокойно, будто тоже хотел воодушевиться поэзией.

Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Altapress.ru.

И вот со сцены объявили: «Мы начинаем». На поляне стало тихо.

Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Altapress.ru.
Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Altapress.ru.
Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Пикник на поляне рядом с театром драмы в Барнауле.
Altapress.ru.

За вечер артисты прочитали более 15 стихотворений и отрывков из произведений классиков.

«Атмосферный, уютный вечер. Будет прекрасно, если такие встречи станет традицией», — коротко прокомментировала одна из гостей.

Напомним, вечером 26 августа барнаульцы собрались у драмтеатра, чтобы посмотреть представление в окнах.

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