Признанный ученый высказался о вечном существовании Covid-19

Признанный ученый Джереми Фаррар, консультирующий британское правительство, высказал мнение, что COVID-19 может существовать вечно, сообщает The Independent.

Ученый полагает, что создание вакцин, способных остановить распространение пандемии, требует дополнительного финансирования в несколько миллиардов долларов.

Речь идет об эндемичной человеческой инфекции, которая поразила миллионы человек и, возможно, останется существовать и в будущем.

Он также подчеркнул важность того, чтобы вакцина стала достоянием всего человечества, пишет bfm.ru.

Для ее разработки требуется порядка 8 млрд долларов. Еще 7 млрд следует найти для вакцинации всех людей.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сравнил заражение коронавирусом населения Земли со вспышкой «испанки» в начале XX века. Тогда от нее умерли 100 млн человек.