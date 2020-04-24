Признанный ученый высказался о вечном существовании Covid-19

Ученый полагает, что создание вакцин, способных остановить распространение пандемии, требует дополнительного финансирования в несколько миллиардов долларов.
Речь идет об эндемичной человеческой инфекции, которая поразила миллионы человек и, возможно, останется существовать и в будущем.
Он также подчеркнул важность того, чтобы вакцина стала достоянием всего человечества, пишет bfm.ru.
Для ее разработки требуется порядка 8 млрд долларов. Еще 7 млрд следует найти для вакцинации всех людей.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сравнил заражение коронавирусом населения Земли со вспышкой «испанки» в начале XX века. Тогда от нее умерли 100 млн человек.