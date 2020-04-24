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Жизнь

Признанный ученый высказался о вечном существовании Covid-19

Признанный ученый Джереми Фаррар, консультирующий британское правительство, высказал мнение, что COVID-19 может существовать вечно, сообщает The Independent.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Ученый полагает, что создание вакцин, способных остановить распространение пандемии, требует дополнительного финансирования в несколько миллиардов долларов.

Речь идет об эндемичной человеческой инфекции, которая поразила миллионы человек и, возможно, останется существовать и в будущем.

Он также подчеркнул важность того, чтобы вакцина стала достоянием всего человечества, пишет bfm.ru.

Для ее разработки требуется порядка 8 млрд долларов. Еще 7 млрд следует найти для вакцинации всех людей.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сравнил заражение коронавирусом населения Земли со вспышкой «испанки» в начале XX века. Тогда от нее умерли 100 млн человек.

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