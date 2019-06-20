Рост от 165 см, не замужем. Как появились «телефонные барышни» и первые линии связи

20 июня 1881 года (по новому стилю) в Нижнем Новгороде построили первую телефонную линию в стране. О том, как в Российской империи началась новая эпоха связи, — расскажет altapress.ru.

Одним из первых в мире способов связи была голубиная почта. Изобретение телефона американским ученым Александром Беллом в 1876 году открыло новую эпоху, пишет ТАСС. Уже в начале 1880-х годов в российских городах начали появляться телефонные линии. Хотя про голубей все равно не забыли — к их помощи прибегали даже в ходе Первой мировой войны 1914−1918 годов.

Необходимость в связи

Нижний Новгород в 1880-х годах активно развивался, пишут «Аргументы и Факты». Открывались новые заводы и фабрики, к концу десятилетия их число приблизилось к 60. Директорам и сотрудникам была необходима связь.

Город расположился на месте слияния Оки и Волги. Это также повлияло на процесс. Дело в том, что рабочие пристаней нуждались в связи с начальством. До этого все поручения передавали через матросов. Однако бегать с различными сообщениями приходилось достаточно часто, что отнимало много времени и сил.

Новгородская линия

В феврале 1881 года директора местных предприятий начали отправлять в Петербург прошения об установке линий. 20 июня того же года в Нижнем Новгороде все-таки установили телефонную линию длинной 1.5 километра. Между Георгиевской пристанью и квартирами директоров-распорядителей.

Минусом первой линии был звонок — абоненты вызывали друг друга свистками. Разумеется, такие звуки передавались очень слабо. Поэтому пришлось усовершенствовать конструкцию: в нее установили четыре электрических звонка, цепи которых питала батарея Мейдингера.

Предприятиям разрешили и дальше самостоятельно устанавливать линии — но только для отправления распоряжений на пристань, сугубо в служебных целях.

Спустя год, почти одновременно, в Петербурге и Москве начали работу первые телефонные станции, пишет Музей истории телефона. В Нижнем Новгороде станция появилась только через несколько лет.

Телефонная станция МАММ / МДФ/ russfoto

Телефонные барышни

С открытием станций появились и первые телефонистки. Требования к ним были достаточно серьезными, сообщает Музей истории телефона. Главные критерии: возраст от 18 до 25 лет, наличие образования. Юные девушки должны были быть не замужем, чтобы не иметь «лишних дум и забот», которые могли привести к ошибкам в соединении. Так же телефонистки должны были иметь рост от 165 сантиметров.

Работа была достаточно нервной для девушек. Нередко на них кричали и ругались за медлительность. Однако хорошая телефонистка могла соединить абонентов за 8 секунд, пишет ТАСС.

Средство связи

Портрет женщины , разговаривающей по телефону , 1910-е года Александр Гринберг/МАММ/МДФ/ russfoto

На телефонных аппаратах тех времен не было кнопок. Абонент должен был вращать ручку индуктора, который посылал на станцию импульс в 60 вольт. Сигнал поступал на коммутатор, за которым сидела барышня.

Звонящий называл телефонистке свой адрес. И та втыкала в соответствующее гнездо штекер. Затем другой конец провода она определяла в гнездо вызываемого абонента. Девушкам приходилось запоминать все номера наизусть и даже знать их владельцев.