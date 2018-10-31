Продолжаем веселиться! Или где провести грядущие большие выходные?!

Сегодня, 31 октября, а это значит, что сегодня «Хэллоуин» — один из самых древнейших праздников в мире (предполагают, что он возник примерно в 4000 году до нашей эры). Хэллоуин кроме англоязычных стран, Европы и Мексики, активно празднуют Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия, также празднуют некоторые страны Океании, а с недавнего времени и многие страны СНГ. А ведь и правда, завершение сбора урожая и встреча зимы — чем не повод для веселья?)