Продолжаем веселиться! Или где провести грядущие большие выходные?!

К тому же, грядут большие выходные! Длинный уикенд ознаменован не только Хэллоуином, но и Днём народного единства! Объединяться с родными и друзьями и веселиться рекомендуется в торгово-развлекательном центре ПИОНЕР. Ведь здесь, в эту субботу, 3 ноября с 16.00 до 19.00 будет страшно весело и ужасно интересно! Приходите всей семьей на шоу-программу «Бал — Halloween»!
Для Вас мы приготовили театрализованное представление, хореографические номера, фокусы, конкурсы, бесплатный аквагрим, страшно красивую фотозону и подарки!
Ждем Вас!
ТРЦ ПИОНЕР расположен по адресу:
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
www.instagram.com/pioneermall_brn/