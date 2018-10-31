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Жизнь
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Продолжаем веселиться! Или где провести грядущие большие выходные?!

Сегодня, 31 октября, а это значит, что сегодня «Хэллоуин» — один из самых древнейших праздников в мире (предполагают, что он возник примерно в 4000 году до нашей эры). Хэллоуин кроме англоязычных стран, Европы и Мексики, активно празднуют Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия, также празднуют некоторые страны Океании, а с недавнего времени и многие страны СНГ. А ведь и правда, завершение сбора урожая и встреча зимы — чем не повод для веселья?)

Хэллоуин.
Хэллоуин.
СС0

К тому же, грядут большие выходные! Длинный уикенд ознаменован не только Хэллоуином, но и Днём народного единства! Объединяться с родными и друзьями и веселиться рекомендуется в торгово-развлекательном центре ПИОНЕР. Ведь здесь, в эту субботу, 3 ноября с 16.00 до 19.00 будет страшно весело и ужасно интересно! Приходите всей семьей на шоу-программу «Бал — Halloween»!

Для Вас мы приготовили театрализованное представление, хореографические номера, фокусы, конкурсы, бесплатный аквагрим, страшно красивую фотозону и подарки!

Ждем Вас!

ТРЦ ПИОНЕР расположен по адресу:

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

pioneermall.ru

vk.com/pioneermall_brn

www.instagram.com/pioneermall_brn/

www.ok.ru/trts.pioner

«Хэллоуин» в ТРЦ ПИОНЕР
«Хэллоуин» в ТРЦ ПИОНЕР
архив ТРЦ ПИОНЕР
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