Продолжает фанить. Глава Бобровского сельсовета не давал разрешение сливать нечистоты в ров между Бобровкой и Калиновкой

Сергея Николаевича на месте не оказалось, однако, он согласился побеседовать с депутатом по телефону. В разговоре он отметил, что разрешения как такового он Петухову А. В. не давал.
«Я не могу разрешать какую-либо деятельность на землях, которые находятся в ведении Первомайского района». — отметил Сергей Ванпилин.
Про существование отстойника чиновник, конечно, в курсе. Не отрицают его наличия и сотрудники местной администрации. Сергей Николаевич припомнил, что г-н Петухов обращался к нему с этой идеей несколько лет назад.
«Он ездил в администрацию района, общался с водниками, — вспоминает глава сельсовета. — Я у него спросил, чем дело кончилось, он сказал, что все документы оформил и все разрешения на слив того, что он сливает, он получил».
Интересно отметить, что депутата Боровикова уже беседовала по этому вопросу с главой Первомайского района, которая обещала разобраться с ситуацией, но никаких изменений не произошло — ассенизаторы работают «как часы», а ров продолжает наполняться нечистотами Первомайского района, вызывая беспокойство уже даже у местных лягушек, не говоря уже о жителях близлежащих поселков, которые вынуждены нюхать канализационную вонь практически постоянно.
Депутатское расследование Боровиковой продолжается. На следующей неделе она намерена встретиться с г-ном Петуховым и узнать, почему ему настолько безразличны вопросы экологии.