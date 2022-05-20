Продолжает фанить. Глава Бобровского сельсовета не давал разрешение сливать нечистоты в ров между Бобровкой и Калиновкой

Разрешающее заключение, которое показывал депутату водитель ассенизаторской машины в апреле, сделано «на основе резолюции главы Бобровского сельсовета Ванпилина С. Н». Сегодня Евгения Боровикова сама пришла в Бобровский сельсовет, чтобы поговорить с главой.

Депутат АКЗС от фракции « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-За правду » Евгения Боровикова продолжает разбираться, на каком основании вблизи двух поселков первомайского района образовалась сливная яма. Причем находится она вблизи водоема, который впадает в Обь.

Сергея Николаевича на месте не оказалось, однако, он согласился побеседовать с депутатом по телефону. В разговоре он отметил, что разрешения как такового он Петухову А. В. не давал.

«Я не могу разрешать какую-либо деятельность на землях, которые находятся в ведении Первомайского района». — отметил Сергей Ванпилин.

Про существование отстойника чиновник, конечно, в курсе. Не отрицают его наличия и сотрудники местной администрации. Сергей Николаевич припомнил, что г-н Петухов обращался к нему с этой идеей несколько лет назад.

«Он ездил в администрацию района, общался с водниками, — вспоминает глава сельсовета. — Я у него спросил, чем дело кончилось, он сказал, что все документы оформил и все разрешения на слив того, что он сливает, он получил».

Евгения Боровикова. Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Интересно отметить, что депутата Боровикова уже беседовала по этому вопросу с главой Первомайского района, которая обещала разобраться с ситуацией, но никаких изменений не произошло — ассенизаторы работают «как часы», а ров продолжает наполняться нечистотами Первомайского района, вызывая беспокойство уже даже у местных лягушек, не говоря уже о жителях близлежащих поселков, которые вынуждены нюхать канализационную вонь практически постоянно.

Депутатское расследование Боровиковой продолжается. На следующей неделе она намерена встретиться с г-ном Петуховым и узнать, почему ему настолько безразличны вопросы экологии.