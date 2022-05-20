20 мая
﻿
Жизнь

Продолжает фанить. Глава Бобровского сельсовета не давал разрешение сливать нечистоты в ров между Бобровкой и Калиновкой

Депутат АКЗС от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-За правду» Евгения Боровикова продолжает разбираться, на каком основании вблизи двух поселков первомайского района образовалась сливная яма. Причем находится она вблизи водоема, который впадает в Обь.

Разрешающее заключение, которое показывал депутату водитель ассенизаторской машины в апреле, сделано «на основе резолюции главы Бобровского сельсовета Ванпилина С. Н». Сегодня Евгения Боровикова сама пришла в Бобровский сельсовет, чтобы поговорить с главой.

Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Сергея Николаевича на месте не оказалось, однако, он согласился побеседовать с депутатом по телефону. В разговоре он отметил, что разрешения как такового он Петухову А. В. не давал.

«Я не могу разрешать какую-либо деятельность на землях, которые находятся в ведении Первомайского района». — отметил Сергей Ванпилин.

Про существование отстойника чиновник, конечно, в курсе. Не отрицают его наличия и сотрудники местной администрации. Сергей Николаевич припомнил, что г-н Петухов обращался к нему с этой идеей несколько лет назад.

«Он ездил в администрацию района, общался с водниками, — вспоминает глава сельсовета. — Я у него спросил, чем дело кончилось, он сказал, что все документы оформил и все разрешения на слив того, что он сливает, он получил».

Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Интересно отметить, что депутата Боровикова уже беседовала по этому вопросу с главой Первомайского района, которая обещала разобраться с ситуацией, но никаких изменений не произошло — ассенизаторы работают «как часы», а ров продолжает наполняться нечистотами Первомайского района, вызывая беспокойство уже даже у местных лягушек, не говоря уже о жителях близлежащих поселков, которые вынуждены нюхать канализационную вонь практически постоянно.

Депутатское расследование Боровиковой продолжается. На следующей неделе она намерена встретиться с г-ном Петуховым и узнать, почему ему настолько безразличны вопросы экологии.

  • Новости партий
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость