Проект «Молодой закупщик. Новый формат подготовки кадров», в рамках которого прошли обучение студенты Алтайского филиала РАНХиГС, вошёл в тройку лучших кейсов по итогам первого Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи .

Конкурс был организован Минтрудом России в рамках реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодёжи до 2030 года. Награждение лучших инициатив состоялось в декабре на базе Университета науки и технологий МИСИС в Москве.

Члены экспертного совета рассмотрели 926 практик от 574 участников из 73 регионов страны. В финал вышли 113 практик различного масштаба от 79 организаций из 42 регионов.

По итогам очной защиты проектов кейс «Молодой закупщик Алтайского края. Новый формат подготовки кадров» занял 3 место в номинации «Лучшие практики по сохранению молодёжного кадрового потенциала региона».

Проект реализован в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством экономического развития Алтайского края и Алтайским филиалом Президентской академии. Его целью является снижение дефицита кадров в контрактных службах организаций-заказчиков, сохранение молодёжного кадрового потенциала в сфере бюджетных закупок.

В рамках проекта студенты академии прошли профессиональную переподготовку, изучив специфику организации закупочной деятельности и устройство контрактной системы.

По итогам обучения 17 выпускников образовательной программы вошли в профессиональный кадровый резерв молодых специалистов для сферы закупок региона.

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