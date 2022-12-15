15 декабря
﻿
Жизнь

Проект «Молодой закупщик. Новый формат подготовки кадров» — призёр всероссийского конкурса

Проект «Молодой закупщик. Новый формат подготовки кадров», в рамках которого прошли обучение студенты Алтайского филиала РАНХиГС, вошёл в тройку лучших кейсов по итогам первого Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи.

Участники проекта «Молодой закупщик. Новый формат подготовки кадров».
Участники проекта «Молодой закупщик. Новый формат подготовки кадров».
Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Конкурс был организован Минтрудом России в рамках реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодёжи до 2030 года. Награждение лучших инициатив состоялось в декабре на базе Университета науки и технологий МИСИС в Москве.

Члены экспертного совета рассмотрели 926 практик от 574 участников из 73 регионов страны. В финал вышли 113 практик различного масштаба от 79 организаций из 42 регионов.

По итогам очной защиты проектов кейс «Молодой закупщик Алтайского края. Новый формат подготовки кадров» занял 3 место в номинации «Лучшие практики по сохранению молодёжного кадрового потенциала региона».

Проект реализован в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством экономического развития Алтайского края и Алтайским филиалом Президентской академии. Его целью является снижение дефицита кадров в контрактных службах организаций-заказчиков, сохранение молодёжного кадрового потенциала в сфере бюджетных закупок.

В рамках проекта студенты академии прошли профессиональную переподготовку, изучив специфику организации закупочной деятельности и устройство контрактной системы.

По итогам обучения 17 выпускников образовательной программы вошли в профессиональный кадровый резерв молодых специалистов для сферы закупок региона.

______________________________

Приглашаем в 3D-тур по академии.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость