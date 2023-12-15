Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» объявили новогодний конкурс, победители которого получат современную технику

Участникам конкурса необходимо нарисовать рисунок формата А4, на котором изобразить, каким они хотят видеть город Барнаул в будущем. Рисунок необходимо отправить на официальную почту конкурса: ng.barnaul@bk.ru
В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст участника, контактный номер телефона одного из родителей или законных представителей, а также район проживания. Итоги конкурса будут подведены 29 декабря, а в самый волшебный день в году — 31 декабря участники получат свои заслуженные награды!
Новогодний конкурс мы совместно со строительной компанией «Жилищная Инициатива» традиционно проводим с целью популяризации темы развития нашего родного Барнаула. Нам очень важно и интересно, как видят дети образ будущего своего города, каким представляют его через 10, 20, а может и 50 лет. Авторов лучших работ мы наградим перед самым Новым годом современными и очень нужными призами, — отметил автор проекта «Образ будущего», Алексей Линник.
«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.
Полные условия конкурса можно узнать на сайте barnaul-gi.ru.
Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».
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