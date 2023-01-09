Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям конкурса новогодних рисунков

Победителями стали 3 участника, которые получили современные гаджеты: планшет «iPad», смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция». Ещё 13 участников были отмечены большими сладкими призами!
Победителями конкурса стали:
1 место — Елизавета Шпанбергер (12 лет).
2 место — Кристина Чупина (8 лет).
3 место — Варвара Цепенок (6 лет).
— От нашей семьи хочу сказать огромное спасибо организаторам этого конкурса. Хорошо, что в Алтайском крае есть такие компании, которые думают о развитии нашего родного города и поддерживают талантливых детей. Надеюсь, что этот конкурс пройдет в следующем году и станет ежегодным. — отметил Александр, отец одного из победителей конкурса.
В число лучших участников конкурса вошли:
- Александр Бетин (5 лет).
- Семён Овчеренко (7 лет).
- Богдан Вяткин (7 лет).
- Есения Леоненко (8 лет).
- Екатерина Рыбакова (8 лет).
- Никита Вяткин (8 лет).
- Ярослава Леоненко (8 лет).
- Софья Охрименко (9 лет).
- Владимир Чесноков (10 лет).
- Алиса Акимова (10 лет).
- Илья Зыков (10 лет).
- Артур Рыбаков (12 лет).
- Полина Шабанова (14 лет).
— Выбирать лучшие работы — это всегда сложно, особенно когда это детские работы. Такое большое количество участников говорит нам о том, что дети готовы даже в очень юном возрасте думать и фантазировать о развитии нашего родного Барнаула, для нас это очень ценно. Хочу подчеркнуть, что абсолютно все участники конкурса получили именные сертификаты, а победители — официальные дипломы победителей. — рассказал автор проекта «Образ будущего», Алексей Линник.
«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития г. Барнаул и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.
Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».
Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».
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