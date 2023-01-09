Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям конкурса новогодних рисунков

В новогоднем конкурсе детских рисунков от проекта «Образ будущего» и строительной компании «Жилищная Инициатива» приняло участие более 250 детей из Алтайского края. Конкурс проходил с 15 по 28 декабря, участникам конкурса было необходимо нарисовать рисунок формата А4, на котором изобразить, каким они хотят видеть город Барнаул в будущем.

Победителями стали 3 участника, которые получили современные гаджеты: планшет «iPad», смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция». Ещё 13 участников были отмечены большими сладкими призами!

Победителями конкурса стали:

1 место — Елизавета Шпанбергер (12 лет).

2 место — Кристина Чупина (8 лет).

3 место — Варвара Цепенок (6 лет).

Елизавета Шпанбергер. Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива». Рисунок Елизаветы Шпанбергер. Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива». Кристина Чупина. Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива». Рисунок Кристины Чупиной. Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива». Варвара Цепенок. Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива». Рисунок Варвары Цепенок. Фото предоставлено ООО «Жилищная Инициатива».

— От нашей семьи хочу сказать огромное спасибо организаторам этого конкурса. Хорошо, что в Алтайском крае есть такие компании, которые думают о развитии нашего родного города и поддерживают талантливых детей. Надеюсь, что этот конкурс пройдет в следующем году и станет ежегодным. — отметил Александр, отец одного из победителей конкурса.

В число лучших участников конкурса вошли:

Александр Бетин ( 5 лет). Семён Овчеренко ( 7 лет). Богдан Вяткин ( 7 лет). Есения Леоненко ( 8 лет). Екатерина Рыбакова ( 8 лет). Никита Вяткин ( 8 лет). Ярослава Леоненко ( 8 лет). Софья Охрименко ( 9 лет). Владимир Чесноков ( 10 лет). Алиса Акимова ( 10 лет). Илья Зыков ( 10 лет). Артур Рыбаков ( 12 лет). Полина Шабанова ( 14 лет).

— Выбирать лучшие работы — это всегда сложно, особенно когда это детские работы. Такое большое количество участников говорит нам о том, что дети готовы даже в очень юном возрасте думать и фантазировать о развитии нашего родного Барнаула, для нас это очень ценно. Хочу подчеркнуть, что абсолютно все участники конкурса получили именные сертификаты, а победители — официальные дипломы победителей. — рассказал автор проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития г. Барнаул и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».