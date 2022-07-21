21 июля
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Жизнь

Проект от Алтайского края участвует в национальной премии «Хрустальный Компас»

Проект «Мемориализация объектов культурного наследия г. Барнаула» принимает участие в номинации: Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия.

Национальная премия «Хрустальный Компас»
Национальная премия «Хрустальный Компас»
Источник фото: https://sogoin.ru/2017/07/04/nacionalnaja-premija-hrustalnyj-kompas/

Проект ставит своей целью сохранение исторической памяти об объектах культурного наследия города Барнаула посредством их сопровождения QR-кодами, несущими информацию о названии памятника, его создателях и связанных с ним исторических событий. Проект нацелен для практического применения в социокультурной, культурно-образовательной и туристской сферах.

Проголосовать за проект от Алтайского края можно по ссылке: https://rus-compass.ru/projects/7695/

Автором проекта является Алтайский государственный институт культуры.

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