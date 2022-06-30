30 июня
﻿
Жизнь

Проезд для дошкольников в электричках стал бесплатным

Родителям больше не нужно оплачивать проезд ребенка на электричке, если он не старше семи лет.

Электрички.
Электрички.
http://mintrans22.ru/

Изменение внесли в Федеральный закон 22 июня.

Это правило касается поездов без указания мест, при этом билет не оформляется, а также поездов с указанием мест, в этом случае оформляется безденежный проездной документ, — объясняют в пресс-службе правительства.

Раньше бесплатный проезд был для пассажиров до пяти лет. А дети с пяти до семи получали скидку в 75%, если в регионе были на это льготы.

Как учитывается возраст детей при оплате проезда

В данном случае «не старше» означает «до исполнения 7 лет». В день семилетия проезд еще будет бесплатным. А вот в семь лет и один день — уже нет. Придется купить билет по обычному тарифу, если нет других льгот и скидок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость