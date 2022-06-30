Проезд для дошкольников в электричках стал бесплатным

Родителям больше не нужно оплачивать проезд ребенка на электричке, если он не старше семи лет.

Изменение внесли в Федеральный закон 22 июня.

Это правило касается поездов без указания мест, при этом билет не оформляется, а также поездов с указанием мест, в этом случае оформляется безденежный проездной документ, — объясняют в пресс-службе правительства.

Раньше бесплатный проезд был для пассажиров до пяти лет. А дети с пяти до семи получали скидку в 75%, если в регионе были на это льготы.

Как учитывается возраст детей при оплате проезда

В данном случае «не старше» означает «до исполнения 7 лет». В день семилетия проезд еще будет бесплатным. А вот в семь лет и один день — уже нет. Придется купить билет по обычному тарифу, если нет других льгот и скидок.