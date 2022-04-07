В Барнауле разработали предварительные эскизы для обновления Привокзальной площади

Ранее барнаульские чиновники пообещали к лету показать проект благоустройства Привокзальной площади. Сейчас проходит стадия согласования вариантов.

«В ходе презентации архитекторы озвучили предложения по переустройству пешеходных связей, предусматривающих их расширение, и определенные изменения в схеме дорожного движения транспорта», — указали в мэрии.

Также предложили создать велодорожки, единую платформу для общественного транспорта, новые парковочные зоны и провести дополнительное озеленение территории.

По словам проектировщиков, все указанные инициативы позволят не только создать комфортное прибытие гостей в город, но и сформировать новое место для отдыха.

«В целях создания единого архитектурного ансамбля учтены проектные решения капитального ремонта старого и нового зданий железнодорожного вокзала, являющихся памятниками архитектуры», — отметили специалисты.

Напомним, по информации алтайского минтранса ремонт вокзалов запланировали на 2023−2025 годы. Кроме того, здание железнодорожного вокзала изменит назначение после реконструкции.

В мэрии подчеркнули, что представленные эскизы получили положительную оценку. Однако замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев поручил доработать проект с учетом предложений и замечаний.

После доработки проекта состоится более широкое обсуждение с участием общественности и экспертов.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил реконструкцию Привокзальной площади и намекнул на появление нового храма и городской электрички для связи центра с окраинами.