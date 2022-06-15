Стоимость проезда на пригородном общественном транспорте уравняют в Барнауле

Сейчас тарифы на проезд по краевой столице и пригородным поселкам разные.
«В пригородном направлении цена проезда в зависимости от одной из семи тарифных зон составляет 39,5−81 рубль за наличный расчет и 34,5−72 рубля — по электронному кошельку», — подчеркнули в мэрии.
По поручению Вячеслава Франка в 2022 году во всем городском округе введут единую стоимость проезда, подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов.
Предполагается, что тариф составит 28 рублей.
Кстати, барнаульский оператор не исключает возможности поднятия тарифа на вывоз мусора.