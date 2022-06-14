Полузасохший сквер в Барнауле пообещали почаще поливать

Представители дорожного комитета Барнаула, администрации Индустриального района, МБУ «Благоустройство и озеленение» города провели выездное совещание и обсудили вопросы.
В частности, было дано поручение увеличить полив, покос травы и выполнить устройство приствольных лунок.
Также в ходе комиссионного обследования зафиксированы все деревья, которые необходимо заменить. Осенью подрядчик заменит их по гарантии, сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, в мае жители района жаловались, что в новом сквере высохли несколько десятков деревьев и кустов.