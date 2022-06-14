14 июня
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Жизнь

Полузасохший сквер в Барнауле пообещали почаще поливать

В Барнауле пообещали усилить уход за сквером на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, который разбили в прошлом году.

В Барнауле усилили уход за сквером на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной
В Барнауле усилили уход за сквером на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной
barnaul.org

Представители дорожного комитета Барнаула, администрации Индустриального района, МБУ «Благоустройство и озеленение» города провели выездное совещание и обсудили вопросы.

В частности, было дано поручение увеличить полив, покос травы и выполнить устройство приствольных лунок.

Также в ходе комиссионного обследования зафиксированы все деревья, которые необходимо заменить. Осенью подрядчик заменит их по гарантии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в мае жители района жаловались, что в новом сквере высохли несколько десятков деревьев и кустов.

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