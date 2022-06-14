Барнаул и пригород объединят в одну тарифную зону общественного транспорта

Сейчас тарифы разные: в пригородном направлении цена проезда в зависимости от одной из семи тарифных зон составляет от 39,5 рублей до 81 рубля за наличный расчет и от 34,5 рублей до 72 рублей по электронному кошельку.
По предложению главы города Вячеслава Франка и депутатов фракции «Единая Россия» в гордуме тарифы для всех населенных пунктов городского округа станут едины.
Стоимость проезда составит 28 рублей.
Всего автобусных маршрутов, работающих по пригородным направлениям, — 21 (8 круглогодичных маршрутов и 13 сезонных).