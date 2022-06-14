14 июня
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Жизнь

Барнаул и пригород объединят в одну тарифную зону общественного транспорта

Барнаульские депутаты задумали уравнять тарифы на проезд в общественном транспорте для пригорода и непосредственно города, сообщает сайт мэрии.

Автобус №119.
Автобус №119.
fotobus.msk.ru

Сейчас тарифы разные: в пригородном направлении цена проезда в зависимости от одной из семи тарифных зон составляет от 39,5 рублей до 81 рубля за наличный расчет и от 34,5 рублей до 72 рублей по электронному кошельку.

По предложению главы города Вячеслава Франка и депутатов фракции «Единая Россия» в гордуме тарифы для всех населенных пунктов городского округа станут едины.

Стоимость проезда составит 28 рублей.

Всего автобусных маршрутов, работающих по пригородным направлениям, — 21 (8 круглогодичных маршрутов и 13 сезонных).

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