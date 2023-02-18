18 февраля
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Жизнь

Профилактические рейды по безопасному использованию газа проводят в Барнауле

18 февраля специалисты ГОЧС Барнаула и сотрудник пожарного надзора по Центральному району рассказывали жителям о безопасном использовании газа в быту. Об этом сообщили в мэрии города.

112. Телефон экстренных служб.
112. Телефон экстренных служб.
unsplash.com

Жальцам газифицированных многоквартирных домов вручили памятки. В них рассказали о противопожарных действиях и безопасной эксплуатации газа.

В ГОЧС призывают барнаульцев соблюдать правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов.

Если вы обнаружили запах газа:

  • перекройте газовый кран;
  • проветрите помещение;
  • вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или с мобильного 104, или по единому номеру вызова экстренных служб — 112;
  • покиньте загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.

Напомним, ранее в Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажки из-за взрыва газа.

За три дня до этого в Тульской области из-за взрыва газа разрушился подъезд.

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