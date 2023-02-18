Профилактические рейды по безопасному использованию газа проводят в Барнауле

Жальцам газифицированных многоквартирных домов вручили памятки. В них рассказали о противопожарных действиях и безопасной эксплуатации газа.
В ГОЧС призывают барнаульцев соблюдать правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов.
Если вы обнаружили запах газа:
- перекройте газовый кран;
- проветрите помещение;
- вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или с мобильного 104, или по единому номеру вызова экстренных служб — 112;
- покиньте загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
Напомним, ранее в Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажки из-за взрыва газа.
За три дня до этого в Тульской области из-за взрыва газа разрушился подъезд.