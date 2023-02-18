Профилактические рейды по безопасному использованию газа проводят в Барнауле

18 февраля специалисты ГОЧС Барнаула и сотрудник пожарного надзора по Центральному району рассказывали жителям о безопасном использовании газа в быту. Об этом сообщили в мэрии города.

Жальцам газифицированных многоквартирных домов вручили памятки. В них рассказали о противопожарных действиях и безопасной эксплуатации газа.

В ГОЧС призывают барнаульцев соблюдать правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов.

Если вы обнаружили запах газа:

перекройте газовый кран;

проветрите помещение;

вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или с мобильного 104 , или по единому номеру вызова экстренных служб — 112;

или по единому номеру вызова экстренных служб — 112; покиньте загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.

Напомним, ранее в Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажки из-за взрыва газа.

За три дня до этого в Тульской области из-за взрыва газа разрушился подъезд.