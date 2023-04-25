Этапом начала активной деятельности краевого профсоюза строителей можно считать 1953 г., когда в июне по инициативе крайсовпрофа была проведена учредительная конференция профсоюза строителей края. Председателем краевой профсоюзной организации был избран Н.А. Соколин.

Турнир по бильярду «Свободная пирамида» в честь 70-летия со дня образования Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

21 апреля 2023 в честь 70-летия со дня образования Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, по инициативе председателя профсоюза строителей Андрея Замороко, был организован и проведён турнир по бильярду «Свободная пирамида».

Помимо членов первичной профсоюзной организации в значимом мероприятии приняли активное участие и приглашенные организации.

Среди них — уже зарекомендовавшие себя на мероприятиях компании: «Стройберг», «Жилищная инициатива» — один из крупнейших застройщиков в Барнауле и на Алтае, ВГТРК-Алтай («Журналисты Алтая»), производственная компания «Азия строй инвест» и ООО АН «Замок-плюс».

Шесть равных по силе и духу команд сошлись в спортивном единоборстве.

Поддержать своих участников пришли и болельщики.

Особую благодарность профсоюз строителей выражает профактиву от ППО «Специалисты рынка недвижимости АК», принявшему активное участие в мероприятии и поддержавшему всех участников турнира!

Места в общекомандном зачете распределились следующим образом: VI — команда «Журналисты Алтая"

V — место-команда «Стройберг"

IV — место-команда «Жилищная Инициатива"

III — место-команда Проектного института «Сибгипросельхозмаш"

II — место-команда ООО АН «Замок-плюс"

I — место-команда компания ООО «Азия строй инвест».

За активное участие в социальном партнерстве с краевой организацией профсоюза строителей края и в связи с юбилеем Почетной грамотой отмечены ООО «Азия строй инвест» в лице директора Кошкарова Евгения и ООО «Замок-плюс».

Поздравляя друг друга, участники с благодарностью и уважением вспоминали ветеранов профсоюзного движения — бывших председателей краевой организации и «первичек», оценивали сегодняшнюю активность молодежи.

Время течет, история продолжается, и наш профсоюз остается самой влиятельной общественной силой, — отметил председатель профсоюза строителей РФ Андрей Замороко. — Все семьдесят лет нашей истории убеждают: мы сила — пока мы вместе, тем сильнее и тем крепче сплочены. Мы создаем будущее, улучшаем настоящее и гордимся нашим прошлым!

Профсоюз строителей проводит такого рода мероприятия для пользы эмоционального и физического состояния человека». Главная цель — повышение сплоченности людей. Праздник внутри профсоюза — это хороший повод познакомиться с людьми из смежных отделов, подразделений, узнать о коллегах что-то новое, не относящееся к рабочим делам.

Хочу выразить благодарность всем участникам и организаторам нашего мероприятия. Спасибо за участие в жизни профсоюза!