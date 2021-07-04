Прохладительные ванны и мороженое. Как переносят жару питомцы Барнаульского зоопарка

На Алтае установилась знойная погода. Такую жару с трудом переносят не только люди, но и звери. Корреспонденты аltapress.ru побывали в гостях у зоопарка и выяснили, как животные переносят жаркое время. Многие обитатели зоопарка приспособлены к теплому климату. Но как чувствуют себя хищники из северных широт — лисы, волки, медведи, песцы?

Прохладный уголок

По требованиям российского Союза зоопарков и аквариумов все вольеры должны иметь тень — это является обязательным условием для любого животного. Вот и в барнаульском зоопарке нет ни одного вольера, где животное не смогло бы спрятаться от солнца или дождя.

Укрытием может послужить все, что угодно — берлога, домик, будка, навес. На мини-ферме домики есть даже у гусей, уток, кур, свинок.

Кстати, и для посетителей на территории зоопарка установлено множество лавочек в прохладных местах.

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» Александра Кузнецова

Водные процедуры

«Поскольку животные находятся в стесненных условиях, а не в природе, где медведь может залезть в речку, мы делаем для них искусственные водоемы. Такие есть у тигра, птиц, медведей и других» — рассказывает Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка.

Такие ванны с прохладной водой находятся во многих вольерах. Также работники зоопарка очень часто используют «искусственный дождь», которым поливают животных.

Но не всех. Дикие и хищные кошки, которые предпочитают держаться подальше от воды, не любят купания. В таких случаях работники зоопарка поливают землю и сами вольеры. Происходит испарение и обстановка освежается. Но воды боятся не все кошки.

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Например, наш тигр Маяк обожает купаться, когда мы включаем шланг, он бежит и с удовольствием плюхается. Также радуются медведи.

Мясное и фруктовое мороженое

Охлаждаться нужно не только снаружи, но и изнутри. Для этого животным дают специальное натуральное рыбное, мясное, фруктовое или овощное мороженое.

Для животных делают ледяные шарики, которые очень хорошо охлаждают организм. Например, медведи очень любят замороженный арбуз, а яблоки и вовсе едят все. Птицы лакомятся замороженной рыбой.

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» Александра Кузнецова

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Замороженным даем все что угодно, это может быть сладкая вода или, например, разведенное варенье или сиропы. Мы превращаем это в лед и таким образом животное получает достаточное количество охлаждающих процедур.

Также, в жару в зоопарке уменьшают количество еды, так как животные не нуждаются в большом объеме пищи. Их аппетит резко портится и они не могут есть столько, сколько обычно. Например, в зимний период тигры едят до 10 кг мяса в день, а в летний им хватает 1−2 кг.

В Барнаульском зоопарке. vk.com/id232749743

Директор зоопарка отмечает, что в жаркие периоды никому из представителей животного мира плохо не становится.

«В жаркие дни было ощущение, что животные устали. Они вялые, лежат, прячутся, не ведут активный образ жизни, слабо идут на контакт. Активность начинается вечером, когда жара спадает, и вот они начинают выходить», — поясняет Писарев.

Директор зоопарка признался, что в период пандемии сложно не было, было непривычно. По его словам, все трудности решаемы. Главное — относиться к ситуации с позитивом. Ведь благодаря спокойному периоду в зоопарке появилось много малышей.

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Мы заметили, что животные удивились, когда наступила полная тишина. Когда мы открылись, действительно было ощущение, что звери радовались, наступил период общения, они стали больше контактировать с людьми, им было любопытно.

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» Александра Кузнецова

Сейчас зоопарк «Лесная сказка» работает в обычном режиме и ждет в гости посетителей для знакомства с оленятами, рысятами, поросятами. Животные тоже скучают по людям.

Текст — Виктория Лущик. Фото — Александра Кузнецова.