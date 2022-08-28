Прохладно, но без дождей. Какая погода ожидается в Алтайском крае и Барнауле 28 августа

Погода в Алтайском крае 28 августа
Днем 28 августа на территории края прогнозируется температура воздуха +17…+22 градуса, преимущественно без осадков. Ожидается западный ветер 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле 28 августа
В краевой столице днем 28 августа ожидается температура воздуха +18…+20 градусов, преимущественно без осадков. Ожидается северный ветер, 3−8 м/с
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, которая, по прогнозам метеорологов, может продлиться до 29 августа. Тогда же, 29 августа, при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки в травостое до минус 1 градуса.