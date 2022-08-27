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Жизнь

Сильный ветер и грозы. Какая погода ожидается в Алтайском крае 27 августа

Теплая, но дождливая погода прогнозируется в Алтайском крае 27 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Шторм. Гроза. Тучи.
Шторм. Гроза. Тучи.
unsplash.com

Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В отдельных районах пройдут дожди и грозы. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/с, а при порывах — до 17 м/с.

В ночное время похолодает до 4−9 градусов выше нуля. На большей части региона преимущественно без осадков, но на юге возможны дожди. Ветер сохранит скорость в районе 3−8 м/с, но местами он может достигать 17 м/ч.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, которая, по прогнозам метеорологов, может продлиться до 29 августа.

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