«Проходите, не раздевайтесь, а то замерзнете». Пациенты амбулатории на родине Евдокимова жалуются на жуткое состояние помещения

Пришлось закрыть дневной стационар и дело не только в холоде: уволился единственный терапевт. Нового доктора главврач районной больницы жителям поселка пока не обещает.
Пациентов на входе медучреждения крупного поселка встречают со словами «Проходите, не раздевайтесь, а то замерзнете». Ради детей в кабинете педиатра заранее нагоняют температуру.
По словам местных жителей, о проблеме их амбулатории писали в районной газете, также были и обращения к главе региона.
По словам главврача Смоленской ЦРБ Алексея Хамрилова, в последний раз ремонт в медучреждении Верх-Обского делался 30 лет назад.
Ранее стало известно, что без «ковидных» выплат остались более 70 медработников алтайской больницы.