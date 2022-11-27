«Проходите, не раздевайтесь, а то замерзнете». Пациенты амбулатории на родине Евдокимова жалуются на жуткое состояние помещения

В поселке Верх-Обское (Смоленский район) в прошлом году с началом отопительного сезона замерзало медицинское учреждение. Систему отопления после этого поменяли полностью. Сейчас медики и пациенты снова мерзнут. Об этом сообщает «Вести Алтай».

Пришлось закрыть дневной стационар и дело не только в холоде: уволился единственный терапевт. Нового доктора главврач районной больницы жителям поселка пока не обещает.

Пациентов на входе медучреждения крупного поселка встречают со словами «Проходите, не раздевайтесь, а то замерзнете». Ради детей в кабинете педиатра заранее нагоняют температуру.



По словам местных жителей, о проблеме их амбулатории писали в районной газете, также были и обращения к главе региона.

По словам главврача Смоленской ЦРБ Алексея Хамрилова, в последний раз ремонт в медучреждении Верх-Обского делался 30 лет назад.

Ранее стало известно, что без «ковидных» выплат остались более 70 медработников алтайской больницы.



