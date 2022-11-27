27 ноября
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Жизнь

«Проходите, не раздевайтесь, а то замерзнете». Пациенты амбулатории на родине Евдокимова жалуются на жуткое состояние помещения

В поселке Верх-Обское (Смоленский район) в прошлом году с началом отопительного сезона замерзало медицинское учреждение. Систему отопления после этого поменяли полностью. Сейчас медики и пациенты снова мерзнут. Об этом сообщает «Вести Алтай».

Пациенты местной амбулатории на родине Евдокимова жалуются на жуткое состояние помещения
Пациенты местной амбулатории на родине Евдокимова жалуются на жуткое состояние помещения
Кадр из видео "Вести Алтай"

Пришлось закрыть дневной стационар и дело не только в холоде: уволился единственный терапевт. Нового доктора главврач районной больницы жителям поселка пока не обещает.

Пациентов на входе медучреждения крупного поселка встречают со словами «Проходите, не раздевайтесь, а то замерзнете». Ради детей в кабинете педиатра заранее нагоняют температуру.

По словам местных жителей, о проблеме их амбулатории писали в районной газете, также были и обращения к главе региона.

По словам главврача Смоленской ЦРБ Алексея Хамрилова, в последний раз ремонт в медучреждении Верх-Обского делался 30 лет назад.

Ранее стало известно, что без «ковидных» выплат остались более 70 медработников алтайской больницы.


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