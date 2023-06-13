Прохор Шаляпин отказался считать Аллу Пугачеву великой певицей

По мнению артиста, Пугачева - яркий человек. Но она не относится к культуре, которая останется сквозь время. На века останется только классика и народная песня. Эстрада будет не интересна через 200-300 лет, уверен Шаляпин. По его мнению, потомкам будут интересны лишь истории - и то в качестве юморески - сколько раз певица была замужем.

Шаляпин уверен — великие те, кто на передовой защищают честь России. Великие люди - это наши полководцы, которые меняют ход истории.

Между тем Пугачеву в Израиле лишили пособия из-за "слишком большой пенсии РФ". Она до получает пенсию в 55 тыс. рублей, несмотря на отъезд из России. Такая сумма выходит с учетом различных надбавок, например, за звание народной артистки СССР. Кроме того, Примадонна получает несколько тысяч рублей за свой вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

Пугачева 8 сентября 1986 года дала бесплатный концерт в поселке вахтовиков Зеленый Мыс. Он находился неподалеку от Припяти и еще незакрытого реактора.

Из-за того, что Израиль подписал с Россией соглашение о финансовой прозрачности, включая банковские реквизиты, Пугачева не может получать получать там пособия для пенсионеров в размере 800 долларов - примерно 64,5 тыс. рублей по нынешнему курсу.

Ранее скандальный шоумен рассказал, что Пугачева остановилась у него дома и притаилась в комнате с коробками.