Прокуратура официально извинилась перед Иваном Голуновым

В конце января 2020 года защита Голунова обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием принести извинения за задержание.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры.

Коротко о деле Голунова

Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами, также их обнаружили дома. По словам журналиста, наркотики подбросили.

Ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Однако 11 июня сняли все обвинения. Позднее стало известно, что дело полностью сфабриковано с целью воспрепятствования профессиональной деятельности.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов.

Из органов уволили сотрудников полиции, проводивших задержание. Возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий.

Накануне в СИЗО отправились несколько правоохранителей, которые, по мнению следствия, принимали непосредственное участие в фальсификации.