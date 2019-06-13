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Жизнь

Путин уволил двух генералов МВД после скандала с журналистом Иваном Голуновым

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД. Об их увольнении ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Президент уволил генерал-майора Юрия Девяткина, главу управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД, и руководителя управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майора Андрея Пучкова.

Ранее было принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунову избрали меру пресечения домашний арест.

После проведенных экспертиз выяснилось, что в биоматериалах журналиста отсутствуют следы наркотических веществ. А на пакетиках с наркотиками обнаружены ДНК других людей.

Иван Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.

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