Более 2,5 тыс. человек получили травмы в обледеневшем Барнауле

2 604 человека в Барнауле получили травмы на льду. Прокуратура города с сотрудниками ГИБДД обследовала улицы и внесла мэрии представление.

Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года.

По данным ведомства, в медицинские организации обратилось 146 человек, которые упали и получили травмы на городских дорогах и пешеходных переходах, а также 2458 граждан пострадавших во дворах и междворовых проездах.

Проверка показала, что более чем на 70 участках улично-дорожной сети есть проблемы с уборкой снега.

«Выявлено наличие снега (снежного наката), наледи, снежных валов, в том числе на улицах Мамонтова, Змеиногорский тракт, Герцена, 2-я Строительная, Юрина, Микронная, Кирсараевская, Новороссийская, Суворова, Целинная, Шумакова, Лазурная, на проспектах Комсомольский, Калинина, Сибирский и других», — перечислили в надзорном ведомстве.

При этом достаточных мер органы местного самоуправления и МБУ «Автодорстрой» не предприняли, уверены прокуроры.

Данные обстоятельства и послужили основанием для внесения в администрацию города представления об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее altapress.ru снял фоторепортаж с замерзших и скользких барнаульских улиц, а власти объяснили, почему почистить от снега везде и сразу «не представляется возможным».