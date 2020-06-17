Прокуратура проверит зарплатный конфликт в Диагностическом центре Алтайского края

Прокуроры проверят соблюдение трудовых прав медработников, правильность начисления заработной платы, а при подтверждении нарушений примут необходимый комплекс мер.

Из публикаций СМИ следует, что работникам за отработанное время в апреле и мае сотрудникам центра не выплатили в полном объеме стимулирующую составляющая заработной платы, указывают в ведомстве.

Как ранее писал altapress.ru, 15 июня в Алтайский краевой диагностический центр прибыла комиссия регионального минздрава.

11 июня несколько десятков работников Диагностического центра вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза.

Врачи подчеркивали, что не грозят руководству увольнением, а всего лишь хотят разобраться, почему руководство просто поставило их перед фактом, а не объяснило резкое сокращение зарплат.