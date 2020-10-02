Прокурор обжаловал слишком мягкое наказание бывшей чиновнице минздрава края

Как стало известно altapress.ru, государственный обвинитель внес в краевой суд апелляционное представление по делу экс-заместителя министра здравоохранения Алтайского края Елены Кравец. Женщина была признана виновной в получении взяток в особо крупном размере, но не получила даже условного срока.

Елена Кравец, работавшая на высоких должностях в минздраве, получила взятки на 2,26 млн рублей. Она признала вину и заключила со следствием досудебное соглашение.

23 сентября Центральный райсуд вынес ей наказание в виде штрафа (4,5 млн рублей). Помимо этого, он постановил конфисковать в доход государства ее гараж и деньги на счету. Ей также запрещено занимать определенные должности на госслужбе в течение 5 лет.

Но в прокуратуре края сочли назначенное экс-чиновнице наказание слишком мягким. И 2 октября гособвинитель внес в Алтайский краевой суд апелляционное представление по уголовному делу Елены Кравец.

Ранее гособвинение предлагало суду назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с назначением штрафа в размере 20-кратной суммы взятки на сумму более 45 млн рублей и лишения ее права занимать определенные должности на срок 7 лет.

И гособвинение поставит перед краевым судом вопрос именно о таком наказании.